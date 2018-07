165 CONDIVISI Condividi Tweet

Il caso Ylenia Carrisi potrebbe riaprirsi. Dopo che il Tribunale di Brindisi ha dichiarato la morte presunta della figlia di Al Bano e Romina Power, arriva una notizia dagli Stati Uniti che potrebbe rimettere in discussione la sua scomparsa. La polizia di New Orleans ha infatti prelevato un campione di DNA dal cadavere della ragazza con zaino in spalla che faceva l’autostop per il Nevada e che si credeva potesse essere Ylenia. Dopo averlo confrontato con quello fornito dalla famiglia Carrisi, sembra non esserci riscontro. Non sarebbe lei la vittima del serial killer che sostenne di aver ucciso un’autostoppista corrispondente all’identikit di Ylenia.

Ylenia Carrisi oggi: svolta nelle indagini?

La figlia di Al Bano e Romina è sparita a New Orleans la notte del 31 dicembre 1993. Da allora si sono perse le sue tracce. Power non ha mai smesso di cercarla. “Ylenia è da qualche parte, lo so”, ha detto recentemente a L’intervista di Maurizio Costanzo. “Voglio che circoli la sua immagine, il suo viso, perché se lei è da qualche parte si può riconoscere. Può capitare che qualche persona la veda per strada, Ylenia potrebbe aver perso completamente la memoria”.

Ylenia Carrisi, Masakela il colpevole?

La ragazza alloggiava in un albergo con Alexander Masakela, un trombettista che interrogato dalla polizia disse con certezza che non sapeva dove fosse, ma che era sicuramente viva. Masakela è un personaggio ambiguo: violento con le donne (come raccontò la sua ex moglie), fu sorpreso con la carta di credito di Ylenia poco dopo la sua sparizione. Fu l’ultimo a vederla viva prima che le indagini la indicassero in un convento greco-ortodosso di Phoenix, in Arizona, e che il serial killer di giovani facesse le sue dichiarazioni. Al Bano, in una recente intervista a Oggi, ha definito la scomparsa della figlia come “il dolore più grande della mia vita” e ha chiuso la porta alla speranza di rivederla: “So che è in paradiso e la raggiungerò”.