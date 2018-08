873 CONDIVISI Condividi Tweet

Ylenia Carrisi è viva e potrebbe presto essere individuata. È questa l’incredibile notizia rivelata dal magazine tedesco Frau Aktuell, che riporta le dichiarazioni di un poliziotto di New Orleans. Secondo l’agente, ci sarebbero nuovi indizi su una indagine tuttora in corso. Nessun commento ufficiale è arrivato da parte di Al Bano e Romina Power e la stessa notizia non ha avuto ancora ulteriori riscontri, ma ha già fatto il giro del web per la sua portata.

Ylenia Carrisi è viva: la rivelazione

“Ylenia Carrisi è viva”, si legge su Frau Aktuell. “Abbiamo nuovi indizi su dove si trovi ma non possiamo fornire ulteriori dettagli, visto che l’indagine è ancora in corso”. La testimonianza di questo poliziotto era stata anticipata qualche mese fa, quando il dipartimento di New Orleans aveva prelevato un campione di DNA dal cadavere della ragazza con zaino in spalla che faceva l’autostop per il Nevada e che si credeva potesse essere Ylenia. Dopo averlo confrontato con quello fornito dalla famiglia Carrisi, sembra non esserci riscontro. Non sarebbe lei la vittima del serial killer che sostenne di aver ucciso un’autostoppista corrispondente all’identikit di Ylenia.

Ylenia Carrisi oggi: il caso si riapre

Come emerso dalle precedenti indagini, Ylenia Carrisi alloggiava in un albergo con Alexander Masakela, un trombettista che interrogato dalla polizia disse con certezza di non sapere dove fosse, ma che era sicuramente viva. Masakela è un personaggio ambiguo: violento con le donne (come raccontò la sua ex moglie), fu sorpreso con la carta di credito di Ylenia poco dopo la sua sparizione. Fu l’ultimo a vederla viva prima che le indagini la indicassero in un convento greco-ortodosso di Phoenix, in Arizona, e che il serial killer di giovani facesse le sue dichiarazioni. Per i famigliari, la vicenda si era chiusa il primo dicembre 2014, quando il Tribunale di Brindisi ha sancito la morte presunta della ragazza.