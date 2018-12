63 CONDIVISI Condividi Tweet

Le ultime notizie su Ylenia Carrisi arrivano dalla Germania. A 25 anni dalla scomparsa della figlia di Al Bano e Romina, alcuni media tedeschi hanno segnalato la presenza di indizi che potrebbero riaprire questo cold case.

Le segnalazioni tedesche sono arrivate in seguito ad una puntata della trasmissione di Rai3 Chi l’ha visto?. Durante il programma condotto da Federica Sciarelli, sono state mostrate delle foto identikit che hanno ipotizzato come sarebbe oggi Ylenia.

Ylenia Carrisi ultime notizie da Chi l’ha visto

Le immagini mostrate ai telespettatori, elaborate grazie alle più moderne tecniche a disposizione, hanno fatto scattare gli avvistamenti. Secondo alcuni la ragazza era stata riconosciuta in un convento negli Stati Uniti. Per altri, in territorio tedesco. D’altronde non è la prima volta che spuntano ipotesi su questo caso.

Secondo le prime voci d’indagine raccolta dal magazine Frau Aktuell, che ha riportato le dichiarazioni di un poliziotto di New Orleans, Ylenia Carrisi è viva e lo dimostrerebbe un campione di DNA. Non corrispondente a quello della Carrisi, appunto, ma ad un’altra donna che sarebbe la vittima del serial killer che sostenne di aver ucciso un’autostoppista in Nevada corrispondente all’identikit di Ylenia.

Ylenia Carrisi è viva?

Al Bano e Romina adesso stanno rivolgendo la speranza di poter riabbracciare la figlia in Germania. La Power non ha mai smesso di domandarsi il perché di una sparizione così assurda e misteriosa. Ad ogni compleanno, posta una sua foto su Instagram.

“Ylenia è da qualche parte, lo so”, ha detto recentemente a L’intervista di Maurizio Costanzo. “Voglio che circoli la sua immagine, il suo viso, perché se lei è da qualche parte si può riconoscere. Può capitare che qualche persona la veda per strada, Ylenia potrebbe aver perso completamente la memoria”.

Carrisi, invece, ha auspicato un grande desiderio per Natale. “Vorrei vedere finalmente riunita la mia famiglia al gran completo”, ha detto in un’intervista a Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Ma il cantante, che ha sempre creduto all’ipotesi della morte, ha anche aggiunto: “Sono convinto di sapere dove si trova Ylenia. So che è in Paradiso e un giorno la raggiungerò”.