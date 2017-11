Zagaria contro la Rai: il boss chiede i danni per la fiction andata in onda

0 CONDIVISI Condividi Tweet

Mare in tempesta per la tv di stato. Le ultime notizie di cronaca parlano del boss Zagaria contro la Rai a causa della fiction sulla sua cattura andata in onda recentemente. I legali del capoclan, che è in regime di carcere duro nel penitenziario di Milano-Opera, hanno denunciato l’emittente televisiva chiedendo 100 mila euro di danni. Il denaro, comunque, andrebbe in beneficenza, a detta dell’avvocato Barbara Lettieri che assiste l’ex boss del clan dei Casalesi.

Zagaria contro la Rai: “Sono offeso e disgustato”

La fiction Sotto Copertura 2 – La cattura di Zagaria è stata un gran successo che vanta ascolti da record (circa 5 milioni di spettatori). Molto gradito, poi, è stato il ritorno di Alessandro Preziosi su Rai 1, insieme a Bianca Guaccero, Alejandra Onieva e Claudio Gioè. Pare, però, che gli unici a non aver apprezzato siano stati il boss stesso e famiglia annessa.

Nella lettera presentata dai legali in fase di denuncia, si legge di un Zagaria disgustato e offeso per ciò che è stato raccontato: “Ciò che viene narrato non è assolutamente realistico e molti sono i particolari inventati dagli sceneggiatori. Uno fra tutti, e forse il più grave, quello che dipinge Michele Zagaria come un uomo attratto sessualmente dalla giovane figlia della famiglia che per anni lo ha ospitato. Questa cosa ha profondamente offeso e disgustato il nostro assistito“.

Caso Zagaria – Rai: parla Eleonora Andreatta

Nonostante le accuse, la direttrice di Rai Fiction Eleonora Andreatta parla dell’importanza di questo prodotto televisivo: “Sotto copertura: La cattura di Zagaria è una operazione editoriale importante, di grande valore per il servizio pubblico. La serie, infatti, ha voluto ricordare la quotidianità dell’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro la criminalità organizzata. […] Nel montaggio finale vengono mostrate le immagini della vera cattura di Zagaria da parte della Polizia. Credo sia importante sottolineare come la forza della narrazione televisiva e i valori di una società possano reciprocamente, e felicemente, alimentarsi“.