Roberta Tirrito è la nuova Instagram sensation: solo sulla piattaforma social ha una schiera di oltre 221mila followers che tiene aggiornati quotidianamente con scatti generosi delle sue perfette curve. A 20 anni è già tra le “influencer“ del web, grazie al suo carisma e alla particolare bellezza, e a breve si prepara anche ad approdare in tv.

Studia, lavora, ed ha una spiccata passione per la moda; la modella siciliana è anche un’imprenditrice ed ha già fondato una sua linea fashion: “Fin da piccola mi sono sempre interessata a quello che indossavo e all’età di 17 anni dopo aver trascorso un estate a Londra ho capito che l’unica cosa che volevo fare nella vita era occuparmi di moda, da lì ho iniziato a scrivere per un giornale di moda e lavorare per agenzie, all’età di 18 anni mi sono trasferita da casa ed è così che è iniziato tutto” ha spiegato nel corso di una recente intervista.

Roberta Tirrito è anche una talentuosa designer

Roberta Tirrito è infatti anche ideatrice di abiti e costumi da bagno: “E’ uscita a giugno la collezione estiva per cui ho lavorato più di 4 mesi con colori dal beige al nude e uno stile di abiti e costumi che mi rappresenta al 100%”. I suoi follower la seguono con grande attenzione e i seguaci sono in continua crescita: “Grazie mille! (sorride) pubblico infatti almeno una foto al giorno su Instagram con anticipazioni per quanto riguarda la mia collezione di abiti o foto di vacanze e di come trascorro il mio tempo libero”. Non solo lavoro, ma anche studio “Sto frequentando l’università di lingue e studiando inglese, francese e russo. Sto anche studiando dizione e recitazione! Devo dire che studiare non mi pesa anzi, mi piace sempre imparare cose nuove!”.

“Ho veramente poco tempo libero ma riesco a ritagliare sempre tempo per i miei amici nel arco di una giornata, nel weekend preferisco però piuttosto vedere un film con una amica che andare in discoteca. Riguardo l’amore attualmente sono più focalizzata su di me e sul mio lavoro però chissà nel futuro …”. A 20 anni tanti sogni nel cassetto, qualcuno che ti va di svelare? “Beh vorrei fare cinema, per questo studio recitazione .. sono una persona eclettica ed ho tanti interessi , il cinema è sicuramente uno dei miei sogni del cassetto e studierò tantissimo affinché si possa realizzare”.

Roberta è nata a Palermo il 7 agosto del 1995 e dopo il diploma è entrata a far parte dell’agenzia Christel Management a Roma dove ha posato per diverse campagne pubblicitarie apparendo su vari magazine come Vip, Maxim e Style Papers Italia. Da due anni studia recitazione a Torino nella scuola di teatro Sergio Tofano.