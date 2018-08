2 CONDIVISI Condividi Tweet

Arriva dal Regno Unito un ‘rumor’ che ha sconvolto i fan di James Bond, e che riguarderebbe il vero motivo per cui Danny Boyle ha rifiutato 007. Onorato inizialmente di essere stato candidato per la regia della celebre serie sulla spia inglese, il regista premio Oscar ha fatto un passo indietro davanti ad una scelta di copione che ha giudicato inaccettabile.

Ecco perché Danny Boyle ha rifiutato 007: “Mi hanno proposto un’idea ridicola”

Sarà il 25esimo episodio della saga, l’ultimo per Daniel Craig che, dopo questa apparizione, ha già annunciato la sua uscita dal franchising. Mentre ad Hollywood si dibatte sul passaggio di testimone a Idris Elba, a Londra si apre una nuova polemica.

Possibile che Danny Boyle ha rifiutato 007 perché – attenzione – gli avrebbero ordinato di ‘uccidere’ James Bond nell’ambito dello spettacolare finale previsto per la nuova pellicola?

A quanto si legge dal The Sun e da altre fonti scandalistiche anglosassoni, infatti, il regista di Slumdog Millionaire avrebbe definito l’idea di far fuori Daniel Craig ‘ridicola’. A supporto di questa ipotesi c’è anche una fonte molto vicina al cast che vorrebbe sia lo stesso Craig che la produttrice Barbara Broccoli assolutamente d’accordo sul volere concludere così le epiche gesta della spia.

Sarebbe di sicuro un’uscita di scena con i fiocchi per l’attore inglese, che saluterebbe così la sua avventura nei panni di James Bond. In più, aggiungono altre fonti, la morte di 007 “lascerebbe spazio ad un cambiamento drastico per il prossimo capitolo”, che sia un ‘ritorno dalla morte’ in stile Doctor Who o una sostituzione con una nuova spia (Elba) o, semplicemente, un colpo di scena che svelerebbe che in realtà la spia non è veramente morta.

Il rifiuto del regista e l’aria tesa sul set

Oltre al rifiuto di Danny Boyle sembra che, in generale, questa decisione abbia scatenato una certa agitazione sul set: “Ci sono stati forti scontri riguardo il budget e molte persone della crew stanno lasciando la produzione“.