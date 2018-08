0 CONDIVISI Condividi Tweet

Jump Force è il nuovo videogame di combattimento di Bandai Namco e Spike Chunsoft che ha per protagonisti i personaggi più popolari di Shōnen Jump, leggendaria testata settimanale di manga. In occasione del cinquantesimo anniversario della nascita di Jump Comics, la casa editrice Shueisha ha deciso di festeggiare lanciando questo picchiaduro tridimensionale. Presentato al Gamescom, la fiera videoludica più importante in Europa che si tiene ogni anno a Colonia, Jump Force si basa su manga e anime amatissimi dal pubblico come Dragon Ball, Naruto, One Piece, Death Note, Bleach, Hunter X Hunter e tanti altri.

Jump Force: PS4, Xbox One e PC per il picchiaduro

La storia è semplice: gli eroi dovranno salvare la Terra da una minaccia incombente. Ovviamente è prevista soprattutto l’opzione di incontri singoli, in cui il giocatore può selezionare tre personaggi e combinare i loro attacchi. Il gioco diventa così un action game cross-over dalla grafica realistica che ha diverse ambientazioni (dalla navicella di Goku alle varie arene da combattimento sparse in giro per il mondo) e soprattutto i colpi più iconici dei personaggi. Oltre a Goku, Naruto e Rubber, gli altri sono infatti Vegeta di Dragon Ball, Sanji, Sabo e Blackbeard di One Piece, Gon e Hisoka di Hunter X Hunter.

Jump Force, uscita del videogame nel 2019

Durante la scelta della modalità di sfida, il giocatore può inoltre inserire elementi di personalizzazione e di socializzazione che renderanno l’esperienza unica e suggestiva. Al momento non è stata ancora annunciata la data di pubblicazione ufficiale. Tuttavia questo curioso mix di manga e Mortal Kombat dovrebbe arrivare agli inizi del 2019. Jump Force sarà disponibile sia in versione fisica che digitale su PlayStation 4 e Xbox One e solo digitalmente su PC. Ecco il gameplay mashup, presentato da Bandai Namco su YouTube dopo il passaggio al Gamescom 2018.