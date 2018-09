2 CONDIVISI Condividi Tweet

Shadow of the Tomb Raider è l’ultimo capitolo della trilogia dedicata alle origini di Lara Croft cominciata nel 2013. Il videogame sarà disponibile dal 14 settembre su Xbox One, PlayStation 4 e Windows PC/Steam e già impazza ovunque nel mondo. Lo ha mostrato sui social Camilla Luddington, la bellissima attrice inglese che presta voce e corpo (in motion capture) all’eroina portata al cinema da Angelina Jolie e Alicia Vikander. Luddington ha postato le immagini dei cartelloni pubblicitari che hanno invaso New York e gli schermi di Times Square in queste settimane di attesa.

Shadow of the Tomb Raider: uscita il 14 settembre

Il popolare videogioco di Square Enix, Crystal Dynamics e Eidos Montreal vedrà Lara intenta a salvare il mondo dall’apocalisse Maya. Il giocatore dovrà dominare una giungla letale, superare tombe terrificanti e sopravvivere alla sua ora più buia prima che Croft diventi quella Tomb Raider che è sempre stata destinata a essere. Una sorta di prosecuzione della origin story che riprende lì dove aveva cominciato il recente film di Roar Uthaug.

Tomb Raider: PS4, Xbox e Windows PC/Steam

I primi dettagli che hanno incuriosito i fan riguardano Paititi, il più grande hub mai trovato in un capitolo della saga. Sede di una civiltà incontaminata dalla cultura moderna, Paititi è una città frenetica che darà la possibilità di completare missioni secondarie, cacciare e raccogliere risorse preziose e, naturalmente, scoprire cripte e tombe nascoste. I giocatori potranno interagire con gli abitanti del luogo ed esplorare l’hub in profondità. Lara dovrà usare tutta la sua intelligenza ed esplosività per sopravvivere alle sfide nascoste in questi spazi, con trappole e traversate mortali, per trovare ciò che cerca. Prenotando la Digital Deluxe, Digital Croft o la Croft Edition sul sito di Square Enix sarà possibile giocare con due giorni d’anticipo. A quanto pare, l’attesa del pubblico inizia a farsi sentire.

Correct me if I’m wrong but I think this is Times Square??? I just saw this pic and it made me emotional… pic.twitter.com/SzejF3ZDUY — Camilla Luddington (@camilluddington) 3 settembre 2018