Dieci curiosità su Baywatch ci aiuteranno a conoscere meglio l’adattamento del celebre telefilm balneare. Interpretato ai tempi da David Hasselhoff e Pamela Anderson, Baywatch arriva al cinema dal 1° giugno e punta a rilanciare i bagnini di Los Angeles tra sole, surf, risate e gli immancabili costumi rossi.

Dopo la fortunata serie televisiva che ha fatto innamorare (soprattutto di CJ…) i fan di tutto il mondo, hanno destato scalpore le parole di Pamela Anderson contro il remake di Baywatch. L’attrice si è poi pentita. La vedremo con Mitch Buchannon – ebbene sì, anche David Hasselhoff torna a Baywatch ma in un’altra veste – come in una sorta di ideale passaggio di consegne per il nuovo cast. Ma sappiamo veramente tutto su questo film così chiacchierato?

1. La storia di Baywatch è completamente diversa

Il bagnino Mitch Buchannon (Dwayne Johnson) deve vedersela con una nuova recluta molto sfacciata (Zac Efron). Insieme, i due scoprono un complotto criminale che minaccia il futuro della baia. La regia di Seth Gordon, giunto al successo con Come ammazzare il capo… e vivere felici e Io sono tu, punta su commedia ed action. Lo stile è quello di 21 Jump Street. L’accoppiata è vincente, come dimostrano le foto di Zac Efron e The Rock sul set.

10 curiosità su Baywatch come il suo cast

2. Baywatch e un cast tutto nuovo

Detto dei due protagonisti, l’aspirante bagnina Summer Quinn è interpretata da Alexandra Daddario, che con The Rock aveva già fatto coppia in San Andreas. CJ Parker ha invece il volto e il corpo di Kelly Rohrbach, chiamata al suo primo ruolo importante e nota soprattutto come ex fiamma di Leonardo DiCaprio. La terza bagnina è la caparbia Stephanie Holden: la interpreta l’attrice Ilfenesh Hadera, già vista nelle serie Billions e Show Me a Hero. Infine, Jon Bass è Ronnie, un ragazzo del posto (dal fisico non proprio scultoreo) che sogna di diventare come il suo idolo Mitch.

3. Chi è la cattivissima di Baywatch

A turbare la pace di Emerald Bay c’è lei, Victoria Leeds. È la manager dell’Huntley Club, il nuovo resort della baia. La bellezza è quella di Priyanka Chopra, celebre attrice indiana al suo debutto in un film statunitense. Miss Mondo 2000, è una star così famosa nel suo paese da essere stata inserita dalla rivista Time tra le 100 persone più influenti del pianeta.

Le curiosità su Baywatch e i social

4. Baywatch e il social media buzz

Le curiosità su Baywatch non finiscono qui. Insieme a Wonder Woman, è il film più commentato e condiviso sui social. Nella settimana che ha preceduto la sua uscita, si sono contate ben 58mila conversazioni sulla action comedy. Alle quali vanno aggiunte le altre 570mila generate subito dopo la diffusione dell’annuncio del remake.

5. La critica Usa stronca Baywatch

Buona parte delle recensioni, in patria e fuori, non sono state proprio lusinghiere. Anzi. Ian Sandwell di Digital Spy lo ha bollato come “deludente”, tacciandolo addirittura di omofobia per i gag sui baci al maschile. Frank Scheck di The Hollywood Reporter ha sottolineato l’umorismo “sboccato”, che “ricerca una volgarità che non diventa mai neanche lontanamente divertente”. La pietra tombale l’ha posta Steve Rose del Guardian, che ha evidenziato come “questa scialba commedia” non abbia “l’astuzia o l’energia per rimanere a galla”.

6. Baywatch e le sue “forme”

La slow motion sulle sequenze di corsa in spiaggia si è ripetuta tantissime volte sul piccolo schermo. La serie classica negli Stati Uniti è andata avanti per ben 11 stagioni. E pensare che dopo la prima stagione NBC l’aveva cancellata. In Italia ne sono state trasmesse soltanto 10. Dopo la fine dello show, i creatori Michael Berk, Douglas Schwartz e Gregory J. Bonann hanno alimentato il franchise con uno spin-off (Baywatch Nights) e sei tv movie.

Tra le curiosità su Baywatch anche il gossip

7. Zac Efron e Alexandra Daddario dopo Baywatch

A Hollywood in molti pensano che i due facciano coppia. Lo dimostrerebbero alcune foto postate dagli attori su Instagram. La prima durante gli MTV Movie & TV Awards, con Efron che bacia dolcemente l’ex modella. La seconda durante i junket del film, dove Zac fa un complimento ai bellissimi occhi di Alexandra. I diretti interessati non hanno confermato né smentito.

@baywatchmovie press junketing with this one today. Peep those 👀! Un post condiviso da Zac Efron (@zacefron) in data: 12 Mag 2017 alle ore 14:21 PDT

8. The Rock in pausa dal set

Se Dwayne Johnson si candida a Presidente degli Stati Uniti ci sarà un motivo. Tra un ciak e l’altro del film, The Rock ha trovato il tempo di far visita a un gruppo di bambini ricoverati in ospedale. Al Memorial Health Hospital di Savannah, Georgia, i piccoli Aiden e Christopher hanno potuto stringere la mano a questo gigante dal cuore d’oro.

Le curiosità su Baywatch al red carpet

9. La premire di Miami

In occasione della prima mondiale del film in Florida, sul tappeto rosso c’erano tutti. Oltre alle nuove star del cast, non sono mancati i volti storici che fecero sognare milioni di appassionati in tutto il mondo. Soprattutto loro due: Pamela Anderson e David Hasselhoff. Lei in abito lungo e argentato che ha fatto impazzire i fan. Lui, rilanciato da Guardiani della Galassia Vol. 2, in pantaloni bianchi, giacca cool e baffo d’ordinanza.

10. Con il film, una sfida agli stereotipi

Poco prima dell’arrivo del film in sala, Ashley Graham ha postato su Instagram una foto in cui indossa il celebre costume di Baywatch. La modella curvy più celebre al mondo ha voluto sfatare in questo modo un altro mito contemporaneo, quello del fisico statuario dei bagnini. “L’estate è qui e ci sono anch’io”, ha commentato su Instagram postando le foto in costume. Gli scatti sono stati molto apprezzati dai fan.

Summer is Here. And so am I. @TheRock @BaywatchMovie – you better be ready. @swimsuitsforall #SummerIsHere #SwimsuitsForAllSummer17 Un post condiviso da A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) in data: 19 Mag 2017 alle ore 09:00 PDT

@swimsuitsforall giving me life with sexy swimsuits, no matter age, shape or size. #SummerIsHere #SwimsuitsForAllSummer17 Un post condiviso da A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) in data: 18 Mag 2017 alle ore 08:02 PDT