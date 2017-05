0 CONDIVISI Condividi Tweet

Ecco 10 curiosità su Wonder Woman che ci aiuteranno a conoscerla meglio. Tratto dai famosissimi fumetti DC, che la Worner Bros ha deciso di rilanciare la sua più grande supereroina.



Wonder Woman, dopo la fortunata serie televisiva anni ’70 con protagonista Lynda Carter, torna alla ribalta con Gal Gadot. Ma sappiamo veramente tutto su questa supereroina? Quali curiosità su Wonder Woman ci sono oscure?

1. Wonder Woman è figlia di Zeus

La storia della nascita di Diana Prince (Wonder Woman) conosce diverse versioni.

La prima vuole che essa sia figlia di Zeus. La madre la creò dall’argilla, poi furono i greci a portarla in vita quindi non aveva padre.

I suoi poteri sono frutto della benedizione degli dei. Una forza sovrumana donata da Demetra (dea della Terra).Hermes (dio dei Messaggeri), invece, le da la sua super Velocità.

La storia del fumetto di Wonder Woman però è stata modificata più volte nel tempo. Infatti Brian Azzarello ha creato un rebot della supereroina in cui Wonder Woman è figlia di Zeus, Re degli Dei. E’ quest’ultima la versione che la Dc Universe segue per i film con Gal Gadot.

Curiosita’ su Wonder Woman : il rapporto con le donne

2. Femministe contro Wonder Woman

Tra le curiosità su Wonder Woman, l’ultima riguarda delle proteste femministe contro Wonder Woman.

Viene lamentata la bellezza senza neanche un pelo dell’amazzone interpretata dalla Gadot. Secondo le femministe sull’isola abitata dalle amazzoni non dovevano esserci nè cerette nè rasoi.

L’attrice sarebbe dovuta apparire non depilata davanti le telecamere. Inutile dire che non sono state ascoltate dalla Warner.

3. Wonder Woman è un modello di donna emancipata

Dobbiamo a William Moulton Marston, un consulente della Dc, la creazione della supereroina Wonder Woman. Fu lui ad avere la splendida idea di creare un moderno supereroe femminile.

Il panorama fumettistico era zeppo di modelli di super uomini, ma mancava la figura di una donna. Ispirandosi alla moglie Elisabeth e a Olive Byrne con cui aveva un rapporto poligamo, nasce Wonder Woman.

Marston voleva compensare il personaggio maschile di Superman ma non solo. Egli voleva concentrare in un’unico grande eroe le migliori caratteristiche di una donna insieme al senso di correttezza e ricerca di pace.

Proprio perchè in contrapposizione a Superman, il suo primo nome fu Suprema, The Wonder Woman. Il nome è stato poi ridotto eliminando la prima parte nel fumetto #8 dicembre 1941.

Le curiosità su Wonder Woman : la più forte di sempre

4. Wonder Woman principessa guerriera tra le amazzoni

Le Amazzoni sono un popolo di sole donne. Esse vivono tutte insieme su un’isola chiamata Paradise Island e poi ribattezzata Themyshira.

Anche Wonder Woman proviene da quell’isola ed è figlia della regina Ippolita. Dunque lei è Diana, principessa delle Amazzoni: un popolo di guerriere che vivono lontane dagli uomini secondo la mitologia greca. Esse vengono addestrate al combattimento sin dalla tenerissima età.

La supereroina è imbattibile perchè, oltre ad essere stata addestrata sin da piccola, possiede anche poteri divini donatele alla nascita. Altra curiosità su Wonder Woman è la dichiarazione di Batman. Il pipistrello dichiara di considerare Diana una delle migliori combattenti corpo a corpo sul pianeta.

5. I braccialli di Wonder Woman proteggono i nemici

Superman? Supergirl? No, è Wonder Woman uno dei più forti supereroi DC. La sua forza sovrumana la mette al pari di Superman ma non abbiamo visto davvero tutto quindi potrebbe addirittura superarlo.

Diana è corredata da bracciali in argento molto particolati forgiati dai resti dello scudo di Zeus. Questi bracciali si pensa che aggiungano potere ai suoi poteri, ma in realtà non è così.

In uno dei fumetti a lei dedicato la supereroina combatte con un Dio e per farlo si toglie i bracciali. Lo fa perchè in realtà questi sono ciò che proteggono i suoi avversari dai suoi immensi poteri. Senza braccial Wonder Woman è praticamente invincibile.

6. Wonder Woman o Diana Prince?

Fino ad ora abbiamo parlato dell’amazzone invincibile Wonder Woman. Ma chi è Diana Prince?

Ecco una curiosità su Wonder Woman nota ai più appassionati lettori di fumetti.

Diana non è altro che l’identità segreta della supereroina che si presenta agli uomini come un’infermiera dell’esercito. Per un periodo nel 1960, Wonder Woman ha perso i suoi poteri. Nel fumetto lei è vissuta come Diana Prince, ha aperto una boutique di moda di tendenza nel Greenwich Village di New York.

Curiosità su Wonder Woman : supereroina tra Marvel e DC

7. Wonder Woman unica donna a fondare la Justice League

La Justice League of America nasce nel 1960 e vede Wonder Woman come unico supereroe donna nella squadra.

Insieme a lei c’erano Superman, Batman, Martian Manhunter, Flash, Lanterna Verde e Aquaman. In seguito si aggiunsero altre supereroine come Zatanna e Hawkwoman.

Wonder Woman non solo è tra i fondatori ma anche leader del gruppo insieme a Superman e Batman.

Questa curiosità su Wonder Woman lascia noi donne davvero molto lusingate dall’essere rappresentate da una tale super donna.

8. Wonder Woman degna del martello di Thor

Tutti noi sappiamo che vi sono premesse ben precise per sollevare il famoso Martello di Thor.

“Chiunque detiene questo martello, se egli sia degno, deve possedere il potere di Thor“. Questo è quanto scritto sul lato del Martello e nei fumetti sono diversi i personaggi che sono riusciti a sollevarlo. Wonder Woman è tra questi, è stata ritenuta degna dagli dei di sollevare la potente arma magica.

Nel 1996 vi è stato un crossover che ha visto i supereroi Marvel contro i supereroi DC. Fu in questa occasione che la supereroina riesce nell’impresa. Nel fumetto Thor perde il controllo del Mjolnir durante una battaglia con Capitan Marvel.

Solo Wonder Woman è ritenuta degna del grande potere del Martello e riesce a sollevarlo. Sappiamo però che la supereroina è molto leale e, non volendo avvantaggiarsi, non usa il Martello. Perde in questo modo la battaglia con Tempesta degli X-Men la quale la sconfigge coi suoi fulmini.

Vi aspettavate mai una curiosità su Wonder Woman che ci apre orizzonti cinematografici sconfinati?

Curiosità su Wonder Woman : Gal Gadot è la vera supereroina

9. La scelta di Gal Gadot

Attrice e modella israeliana nata il 30 Aprile 1985 Gal Gadot è il nuovo volto di Wonder Woman. Ma è stata scelta davvero a caso o è davvero una super donna?

La Gadot a 32 anni ha già una carriera di tutto rispetto alle spalle. Miss Israele nel 2004, ha poi rappresentato il suo Paese a Miss Universo. Cresciuta in un ambiente ebraico, i suoi nonni sono sopravvissuti alla Shoah.

Gal è una grande sportiva. Ha sempre giocato a pallavolo, pallacanestro e tennis a livello agonistico. E’ diventata poi cintura nera terzo dan di Karate Shotokan. A soli vent’anni diventa istruttrice di combattimento presso le Forze di Difesa Israeliane e intanto fa la modella.

Si iscrive all’università e interrompe la sua carriera per quella da attrice. Dopo un ruolo in una mini serie, viene notata durante un provino per cui non ha avuto il ruolo e le viene chiesto di partecipare ad un altro provino.

Fu così che divenne famosa per il ruolo di Gisele Harabo in Fast and Fourious 4, 5 e 6. Ottenne poi la parte di Wonder Woman proprio grazie alla sua conoscienza delle armi e alle sue doti militari. A quanto pare ci troviamo davanti una vera e propria supereroina in carne ed ossa.

10. Come si diventa Wonder Woman.

Gal Gadot è sempre stata una grande sportiva. Sin dal primo provino fatto per Wonder Woman è stata notata per le sue doti fisiche e atletiche. Anche la sua conoscienza delle armi e le sue doti militari hanno avuto importanza.

Oltre ad essere un’atleta in diverse discipline, l’attrice si è preparata in modo specifico al ruolo della supereroina. Infatti Gal ha praticato scherma, Kung fu, Kickboxing, capoeira e jiu jitsu brasiliano. In questo modo ha assunto otto kg. di massa muscolare ed è diventata una vera e propria Wonder Woman.