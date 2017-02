5 CONDIVISI Condividi Tweet

Il 4 febbraio si celebra la Giornata mondiale per la lotta contro i tumori. Un appuntamento importante che coinvolge milioni di persone in tutto il mondo e serve per sensibilizzare, informarsi e continuare a combattere la malattia. Per l’occasione abbiamo scelto 10 film sul cancro che hanno raccontato in maniera emozionante ed autentica il dolore e la forza di chi ha reagito al “Big C” (per citare una bella serie tv sull’argomento) affrontandolo con consapevolezza, coraggio e ironia.

10. Vivere di Akira Kurosawa (1952)

Uno dei primissimi film sull’argomento è firmato dal maestro giapponese: la commovente redenzione dell’integerrimo impiegato comunale Kanji Watanabe che, colpito da un tumore allo stomaco, ritrova la felicità trasformando una paludosa zona di Tokyo in un parco giochi per bambini.

9. La canzone di Brian di Buzz Kulik (1971)

Fuor di retorica e sentimentalismo, la vera storia del campione di football Brian Piccolo (James Caan), giocatore dei Chicago Bears negli anni ’60, morto di tumore a soli 27 anni. L’amicizia con il compagno di squadra nero Gale Sayers (Billy Dee Williams) lo aiuterà ad affrontare l’impotenza e la vulnerabilità dinanzi alla malattia.

8. Voglia di tenerezza di James L. Brooks (1983)

Dopo i sorrisi, arrivano le lacrime: come raccontare il cancro (oltre al rapporto madre-figlia, l’amore in tarda età e la voglia di una vita normale) con straordinaria leggerezza. Ottimi incassi al botteghino e ben cinque Oscar su undici nomination (film, regia, sceneggiatura non originale, Shirley MacLaine attrice protagonista e Jack Nicholson non protagonista).

7. La voce dell’amore di Carl Franklin (1998)

Le reazioni differenti e lo sconvolgimento totale che un avvenimento tragico come quello del cancro terminale provoca in una famiglia, quella di Kate (Meryl Streep, candidatura all’Oscar come migliore attrice protagonista) e George (William Hurt). Una storia commovente ed emozionante, tenera e delicata.

6. Non è mai troppo tardi di Rob Rainer (2007)

Un ricco industriale bianco e un umile meccanico nero si ritrovano a condividere la malattia in un letto d’ospedale: diventati amici, decidono di trascorrere al meglio il poco tempo rimasto a disposizione fuggendo insieme per realizzare i loro ultimi desideri. Divertente e soprattutto senza patetismi ricattatori. Strepitosi Jack Nicholson e Morgan Freeman.