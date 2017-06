23 CONDIVISI Condividi Tweet

Il Telegraph ha stilato una classifica speciale delle 20 attrici da capogiro ignorate da Hollywood. Star del passato, che hanno raggiunto un enorme successo in patria ma non sono mai state valorizzate dal grande cinema americano. Ad aprire la lista c’è Brenda Joyce, famosa Jane dei Tarzan con Johnny Weissmuller. Un ritiro amaro il suo: nel 1949 aveva già chiuso la carriera.

A tallonarla ecco Anna May Wong (la prima star di origini cinesi a Hollywood, scomparsa nel 1961) e Allison Hayes, morta tragicamente a soli 46 anni. Pola Negri, amata da Rodolfo Valentino e Charlie Chaplin, dovette invece cedere all’arrivo del cinema sonoro.

Al 16° posto c’è la star inglese Patricia Medina, mentre al 15° ecco la prima italiana: Monica Vitti. Nel Belpaese ci passò anche l’ex modella Pamela Tiffin, al fianco di Nino Manfredi e Ugo Tognazzi in Straziami ma di baci saziami. Ma negli Usa non fece mai strada. Come la bionda da sballo Joi Lansing e la tedesca Elke Sommer, subito dimenticata dopo il Golden Globe vinto con Intrigo a Stoccolma.

Ai b-movies fu legata Mamie Van Doren, più sfortunata fu Martine Carol. Autentica icona di sensualità e bellezza, morì per un attacco cardiaco all’età di 45 anni. Siamo così nella Top 10. Subito davanti il mito del muto Joyzelle Joyner, si piazzano Aleshia Brevard (una delle prime attrici transgender) e il talento inespresso di Virginia Bruce.

Le 20 attrici da capogiro ignorate da Hollywood

La “regina del west” Texas Guinan arriva 6°, mentre Vikki Dougan merita l’ingresso in Top 5: fu lei a ispirare a Robert Zemeckis il personaggio di Jessica Rabbit. Peccato venga ricordata solo per i servizi su Playboy. Il quarto posto è di Ina Claire, musa di Francis Scott Fitzgerald che non sfondò mai per gli studios. E arriviamo al podio.

Al terzo posto c’è Joan Blondell, storica partner di Glenda Farrell. Tanti commenti lusinghieri per lei ma mai il riconoscimento definitivo. Seconda è Mona Maris, eterna femme fatale condannata dal sonoro all’anonimato. Al primo posto delle 20 attrici da capogiro ignorate da Hollywood c’è lei: Edwige Fenech. Ha conquistato l’Italia e l’Europa, ma mai la Mecca del cinema. Che peccato.