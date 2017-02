0 CONDIVISI Condividi Tweet

Abbracci sensuali, baci appassionati, sguardi d’intesa: gli sfortunati amanti della tragedia di William Shakespeare sono da sempre i testimonial perfetti del romanticismo. Per festeggiare San Valentino nel migliore dei modi, ecco i 5 adattamenti più belli di Romeo e Giulietta. Una playlist per una storia che ha affascinato tanti registi sin dagli albori del cinema: un prima versione filmata dell’opera venne realizzata in Francia da Clément Maurice nel 1900, mentre una versione italiana con Francesca Bertini e Gustavo Serena risale al 1912.

5. Giulietta e Romeo di Renato Castellani (1954)

Ispirato alla tradizione pittorica del Quattrocento italiano, fu un progetto così laborioso che richiese un anno per la sceneggiatura, due per creare costumi e musiche e fu realizzato in tre anni. Romeo Montecchi e Giulietta Capuleti sono interpretata da Laurence Harvey e dalla sconosciuta Susan Shentall, giovane che non girerà più altri film. Leone d’oro alla Mostra del Cinema di Venezia.

4. West Side Story di Robert Wise (1961)

Anche quando non chiamata esplicitamente Romeo e Giulietta, la tragedia degli amanti veronesi ha fatto da sfondo a film leggendari come il memorabile musical di Robert Wise. Montecchi e Capuleti diventano Jets e Squali nel quartiere popolare di New York. Complici le musiche di Leonard Bernstein e le corografie di Jerome Robbins, ottenne uno strepitoso successo e vinse dieci Oscar: film, regia, fotografia, attore e attrice non protagonisti (George Chakris e Rita Moreno), costumi, scenografia, montaggio, colonna sonora e un premio speciale alla coreografia.

3. Giulietta e Romeo di Riccardo Freda (1964)

Il maestro italiano dei generi trasforma la tragedia di Shakespeare in uno scintillante cappa e spada tutto “azione, emozione, tensione, velocità”. Rosemarie Dexter è Giulietta: per l’attrice (scomparsa nel 2010) fu il ruolo della vita insieme a quello della sorella di Mortimer in Per qualche dollaro in più di Sergio Leone. Romeo è interpretato da Geronimo Meynier, celebre attore degli anni Cinquanta che proprio dopo questo film si ritirerà, ancora giovanissimo, dal mondo del cinema.

2. Romeo e Giulietta di Franco Zeffirelli (1968)

In pieno ’68, Zeffirelli mette in scena la Verona del XVI secolo con lo spirito della Swinging London. Fedelissimo al testo di Shakespeare, a partire dall’età dei protagonisti, allora sconosciuti: la quindicenne Olivia Hussey e il diciassettenne Leonard Whiting, quasi coetanei dei personaggi di Giulietta e Romeo. Memorabili le performance di Michael York e Milo O’Shea (rispettivamente Tebaldo e frate Lorenzo) e le musiche di Nino Rota. Il film ottenne due premi Oscar (fotografia e costumi) e guadagnò al botteghino quasi 40 milioni di dollari (non costò neanche un milione). Geniale la frase di lancio: dopo 4 secoli, l’amore ha ancora 15 anni.

1. Romeo + Giulietta di Baz Luhrmann (1996)

Contestatissimo dalla critica, amatissimo dal pubblico: Luhrmann sposta la vicenda nella contemporanea e multietnica Venice Beach, sceglie Leonardo DiCaprio (premiato a Berlino con l’Orso d’argento per questo ruolo) e Claire Danes come protagonisti e butta in colonna sonora band come Radiohead, Garbage e Butthole Surfers. Il risultato è un frullato postmoderno e giovanilistico che incassa la bellezza di 147 milioni di dollari.