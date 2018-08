1 CONDIVISI Condividi Tweet

Piccoli talenti crescono: sono numerosi i bambini prodigio della tv entrati nel mondo dello spettacolo in tenera età per poi restarci. Le loro carriere si sono cementate nel tempo ed oggi questi ragazzi godono di grande ammirazione da parte del grande pubblico. Alcuni si fa fatica a riconoscerli, prima fra tutti Miley Cyrus, la simpatica Hanna Montana di Disney Channel della cui innocenza è rimasto ben poco. Facciamo insieme una carrellata dei piccoli talenti cresciuti in tv e al cinema.

Tutti i bambini prodigio della tv da ieri a oggi

Lindsay Lohan: la ginger star di Genitori in Trappola non è un peperino solo sul piccolo schermo. La Lohan, infatti, oggi si mostra irriconoscibile a causa dei suoi eccessi di droga e chirurgia estetica. La dipendenza da sostanze stupefacenti l’ha portata spesso in rehab, ma sembra non esserne mai uscita definitivamente. La ragazza comunque, ha alternato periodi in tribunale a brevi momenti di successo dividendosi tra la sua attività di attrice, cantante e modella.

Demi Lovato: ecco un’altra giovane donna che entra ed esce da centri di recupero a causa della droga. La protagonista di Sonny tra le Stelle ha sempre avuto un rapporto conflittuale col suo corpo che l’ha portata ad avere anche problemi di bulimia, senza contare il disturbo bipolare da cui è affetta. La ragazza è stata recentemente ricoverata per overdose, ma ora sta decisamente meglio.

Daniel Radcliff, Emma Watson e Rupert Grint: impossibile non riconoscere questi nomi, sono quelli dei tre protagonisti di Harry Potter. Quest’ultimo e i suoi compagni d’avventura, Hermione Granger e Ron Weasley, sono cresciuti ed hanno intrapreso i loro cammini individuali. Emma è dedita a cause umanitarie, si è laureata e continua la sua carriera d’attrice. Lo stesso fa Daniel, anche se preferisce dedicarsi a ruoli d’un certo livello e al teatro. Rupert, invece, resta lontano dai riflettori: ha realizzato il suo desiderio di vendere gelati ai bambini dei quartieri di Londra riscattando i soldi della saga e comprando un furgoncino tutto suo.

Bimbi prodigio: Parker Mc Kenna, la ricordate?

Parker Mc Kenna: ricordate la piccola Kady di Tutto in Famiglia? Volto angelico e vocina buffa. Beh, oggi la riccioluta bambina è diventata una donna a tutti gli effetti. Il suo profilo Instagram è pieno di sue foto che mostrano un corpo mozzafiato che impiega con successo nella sua attività di modella.

Zac Efron: è stato l’idolo delle teenager di tutto il mondo, facendo battere i loro cuori a tempo di musica in High School Musical. Oggi l’attore è cavalca l’onda del successo grazie non solo alla sua bellezza, ma al suo talento mostrato in più film e al fianco di nomi importanti come quello di Hugh Jackman in The Greatest Showman.