Ricordate Marco, il bambino di Da grande talmente stufo di mamma e papà da esaudire il desiderio di diventare subito adulto? Finiva per ritrovarsi nel corpo da quarantenne di Renato Pozzetto. Era il 1987 e il cult movie simile al contemporaneo Big con Tom Hanks arriva oggi in dvd. Sono passati 30 anni dall’uscita in sala. Ma cosa combina oggi il piccolo Marco? Ad interpretarlo fu Ioska Versari, che all’epoca aveva già un film importante alle spalle.

Romano, classe 1976, Ioska aveva fatto il suo debutto sul grande schermo in La famiglia di Ettore Scola. Era Giulio, ovvero il personaggio di Massimo Dapporto da piccolo. Il successo del film di Franco Amurri con Pozzetto, Giulia Boschi, Alessandro Haber ed Ottavia Piccolo fu travolgente. Oltre 6.5 miliardi di lire incassati al botteghino e la vittoria prestigiosa del Nastro d’Argento per il migliore soggetto.

Ecco il bambino di Da grande oggi

Dopo due celebri spot del detersivo Ariel e della pasta Barilla, Versari venne richiamato da Pozzetto nel 1989. Era l’anno di Non più di uno e la svolta “adulta” di Renato non pagò al box office. Il colpo di coda di Le comiche fu un fuoco di paglia perché gli anni Novanta segnarono l’inizio del declino commerciale dell’ex comico del Derby. Ioska intanto era cresciuto e aveva preso la sua decisione: basta cinema.

L’addio al mondo della recitazione è arrivato per abbracciare la sua vera grande passione: la musica. Felicemente sposato con Rossella e padre di un bambino, oggi Versari è produttore, compositore e DJ. Si esibisce come KusTrell. Con la sua Faro Music, ha creato un’agenzia di comunicazione integrata e consulenza marketing per il music business. L’unica concessione al set l’ha fatta per l’amico Franco Amurri, con una breve apparizione nel film Amici Ahrarara con i Fichi d’India. Dopo Il ragazzo di campagna in DVD, peccato questa nuova uscita CG Entertainment sia priva di extra. Un’intervista a Ioska ci sarebbe stata bene.