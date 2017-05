7 CONDIVISI Condividi Tweet

Attrice leggendaria e icona dell’intrattenimento, si definisce sul suo profilo Instagram. È proprio vero: Barbara Eden oggi è una simpatica signora di 86 anni che ama usare i social per tenere vivo il contatto con i fan. Sono tantissimi quelli che ancora ricordano con i lucciconi agli occhi e il sorriso sulle labbra la celebre sit-com Strega per amore (in originale I Dream of Jeannie).

Trasmessa negli Stati Uniti dal 1965 al 1970 e andata in onda in Italia prima sulle reti Mediaset poi sulla Rai con le repliche restaurate, la serie fu creata da Sidney Sheldon per rispondere alla grande popolarità di Vita da strega, trasmesso sul network rivale ABC. Il successo per la sua protagonista fu immediato. Per cinque stagioni e 139 episodi, la love story tra il genio Jeannie e l’astronauta Tony Nelson (Larry Hagman, celebre in seguito come il perfido J.R. nella soap opera Dallas) appassionò milioni di telespettatori.

Barbara Eden oggi: ecco cosa combina Jeannie

Hagman, scomparso nel 2012, era un uomo molto tormentato (aveva una forte dipendenza da alcol e droghe) e Barbara ha spesso raccontato come fosse difficile lavorare al suo fianco. Negli anni Sessanta dovette persino respingere le avances di John F. Kennedy, Elvis e Warren Beatty: sposata tre volte (con Michael Ansara dal 1958 al 1974 e con Charles Fegert dal 1977 al 1982), Eden vive dal 1991 con il terzo marito Jon Eicholtz. Barbara ha anche dovuto affrontare una perdita dolorosa, quella del suo unico figlio Matthew, morto a causa di un’overdose di eroina nel 2001, a pochi mesi dalle nozze.

Se tante star del passato hanno ammesso di essere rimaste intrappolate nella maschera dei loro personaggi, dal Batman Adam West alla Pippi Calzelunghe Inger Nilsson, Eden ha sempre affermato il contrario. Nel suo libro di memorie “Jeannie Out of the Bottle”, ha infatti scritto: “Non mi sono mai lamentata per essere diventata un’icona. Ci sono ancora slot machine con il mio volto nei casinò di tutta l’America. Ci sono giochi da tavolo con Jeannie. Hanno fatto persino un film a luci rosse ispirato a Strega per amore!”.

La difesa dalle accuse a Strega per amore

A chi la accusa di aver contribuito a creare un personaggio di donna sottomessa, che obbediva ad ogni comando del suo “padrone”, ha risposto in tutta tranquillità: “Lo show non è mai stato sessista. Jeannie era un genio! Era il suo lavoro ed era felice di farlo. Era una creatura molto forte ed indipendente. Nel corso degli anni, tantissime giovani donne che ho incontrato mi hanno detto che Jeannie ha dato loro forza e potere”. Doppiatrice di un recente episodio del cartoon Shimmer and Shine, Barbara è così: spontanea e ironica. Specie quando sono i fan a chiederle un autografo.

