0 CONDIVISI Condividi Tweet

Che fine ha fatto Matilda, la piccola protagonista del cult movie di Danny DeVito? Mara Wilson oggi ha 30 anni e dopo il successo degli anni Novanta, ha deciso di abbandonare il mondo del cinema. Almeno per un periodo.

La sua carriera, infatti, era iniziata giovanissima. Nata a Los Angeles nel 1987, con la recitazione nel sangue. Nonostante il parere contrario dei genitori, ad appena cinque anni debutta con alcuni spot pubblicitari. Poi, nel 1993, la grande occasione: Mara viene scelta per interpretare Natalie, la figlia di Robin Williams e Sally Field in Mrs. Doubtfire.

Un altro grande successo arriva con Miracolo nella 34° strada, remake dell’omonima commedia del 1947 diretta da George Seaton, diventato con gli anni uno dei più classici film delle feste di Natale. Un anno dopo, nel 1995, è la volta di Matilda 6 mitica, fiaba moderna (tratta dal romanzo di Roald Dahl) che continua ad essere presenza costante nei palinsesti televisivi di molti canali.

Per Mara Wilson sembrava l’inizio di una carriera da star, quando a sua madre Suzie viene diagnosticato un cancro al seno. Una malattia dolorosa e un calvario che si conclude il 26 aprile 1996 con la scomparsa della mamma, pochi giorni dopo la fine delle riprese di Matilda.

Che fine ha fatto Matilda? Ecco Mara Wilson oggi

Da allora, Wilson ha perso la passione per la recitazione. Si è dedicata anima e corpo alla scrittura ed è una sostenitrice della comunità LGBT americana. Ha anche rivelato che all’apice della carriera da attrice, quando aveva 12 anni, soffriva di disturbo ossessivo-compulsivo, ansia e depressione. Proprio per questo motivo, dal 2015 collabora con Project UROK, un’organizzazione no-profit che assiste giovani con disagi mentali.

Soltanto negli ultimi tempi Mara è tornata timidamente davanti alla macchina da presa. Nel 2000 è stata protagonista con Peter Fonda e Alec Baldwin di Thomas and the Magic Railroad (inedito in Italia), mentre nel 2016 ha prestato la voce al personaggio di Jill Pill nella serie animata BoJack Horseman. Insomma, come il coetaneo Macaulay Culkin, ha riabbracciato una vita normale. Come racconta ogni giorno su Twitter.