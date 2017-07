139 CONDIVISI Condividi Tweet

Il film che li porta al cinema arriva in Italia il 20 luglio e sono in tanti a chiedersi che fine hanno fatto i Chips. Proprio loro, gli originali della serie cult andata in onda dal 1977 al 1983. L’agente Francis Llwellyn “Ponch” Poncherello (Erik Estrada) e l’agente Jonathan A. “Jon” Baker (Larry Wilcox).

Imprevedibile e ribelle il primo, puntuale e serio nel suo lavoro il secondo. Per sei stagioni hanno inseguito e arrestato criminali sulle immense freeway di Los Angeles con il sorriso sulle labbra.

Ma oggi cosa fanno i poliziotti della California Highway Patrol? Dopo la fine del telefilm, Estrada ha interpretato varie telenovelas e recitato con il compianto Bud Spencer in Extralarge e Noi siamo angeli. Negli ultimi anni, oltre a fare da guest star in serie come Scrubs e La vita secondo Jim, si è dedicato spesso al sociale: è diventato il portavoce per un programma a sostegno della sicurezza dei bambini in auto. Ed è molto attivo sui social sulla sua pagina Twitter ufficiale.

Ma ha soprattutto coronato il suo sogno, trasformando la finzione in realtà. Poncharello è diventato un vero poliziotto. Nel 2016, Estrada ha prestato giuramento come ufficiale di polizia di riserva per pattugliare le strade della piccola St. Anthony, nell’Idaho. Si occupa in particolare di proteggere i minori da pedofili e predatori online.

Che fine hanno fatto i Chips? Eccoli oggi

Wilcox ha avuto invece una parabola di vita differente. Tra lui ed Estrada in realtà non è mai corso buon sangue. “Siamo due persone completamente diverse”, aveva dichiarato senza mezzi termini. Quando ha lasciato la tv (già al termine della quinta stagione della serie), non ha più recitato. Nel 2011 è stato protagonista di una brutta avventura: è stato coinvolto in uno scandalo finanziario legato alla bancarotta fraudolenta di una società pubblica.

Bobby “Hot Dog” Nelson (Tom Reilly), il compagno di Ponch per quasi tutta la sesta stagione, ha avuto un destino simile: ha chiuso con la recitazione nel 1997. Discorso diverso per il sergente Joe Getrae, ovvero Robert Pine. Sposato con Gwynne Gilford (attrice che interpreta Betty, sua moglie nel telefilm), è il papà di Chris Pine. Robert è stato anche Stephen Logan nella soap Beautiful e ha alle spalle credits in altre serie cult come Supercar e Magnum P.I.. Oggi i Chippies sono Dax Shepard e Michael Peña e li vedremo al cinema dal 20 luglio: ecco il trailer ufficiale del film.