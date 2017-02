872 CONDIVISI Condividi Tweet

In questi giorni la fiction Rai ambientata a Napoli sta festeggiando i suoi primi 20 anni e la 4605esima puntata, ma quante solo le cose che non sapete di Un Posto Al Sole?

Partiamo dagli sbalzi temporali: per darvi un’idea di quando vengono girate le scene trasmesse tutte le sere su Rai 3, vi basta sapere che in questo periodo stanno già girando gli episodi del Natale, quindi con due mesi di anticipo. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, inoltre, si lavora per 10 ore e bisogna chiudere un episodio. Per la grande famiglia di UPAS (almeno 200 persone tra attori, produttori, sceneggiatori, registi, ecc.) la loro fiction è soprattutto un “servizio pubblico”, amato tanto in Italia quanto all’estero. Sapevate, infatti, che a New York c’è un folto gruppo di ascolto?

Le cose che non sapete di Un Posto al Sole: da dove nasce l’idea della fiction?

Il format nasce dal vecchissimo “Neighbours”, una produzione australiana che parlava proprio di un grande condominio dove famiglie e varie generazioni affrontavano vicissitudini quotidiane, dalle più drammatiche alle più divertenti. I produttori però hanno voluto aggiungere, in un’intervista a Il Mattino che la loro versione ha “un’anima partenopea e tanta arte di arrangiarsi“.

Un’altra delle cose che non sapete di Un Posto al Sole è che puntano molto in alto: il loro obiettivo, infatti, è avere più pubblico e longevità di Sentieri iniziata in radio e finita 78 anni dopo”. E con i 20 anni appena festeggiati, sono già ad un terzo della missione…!

Per quanto riguarda gli attori, invece, vi rallegrerà scoprire che Ferri è un “pezzo di pane”, come si definisce lo stesso attore Riccardo Polizzy Carbonelli, il quale ha dichiarato a Il Mattino che spesso ha avuto paura “che i napoletani lo avrebbero picchiato per il suo ruolo di cattivo“, aggiungendo anche che negli anni si sono creati molti rapporti di amicizia tra i protagonisti. Anche d’amore, se teniamo conto delle due splendide coppie Davide Devenuto (Andrea) e Serena Rossi (Carmen), in attesa del primo figlio, e Michelangelo Tommaso (Filippo) con Samanta Piccinetti (Arianna). Uno strano incrocio, vero?

Tra le curiosità di UPAS ne spunta anche una molto ghiotta sui registi: in 20 anni se ne sono alternati ben 120, e tra di loro compare addirittura Gabriele Muccino, che nel 1996 ha girato 25 tra le primissime puntate della celebre fiction.

I divertenti “numeri” di UPAS

E adesso divertiamoci con qualche cifra di queste oltre 4000 puntate: 35 matrimoni girati, 510 schiaffi, 4467 baci dati, 350 mila litri d’acqua bevuti, quasi 4 milioni di litri di caffè.