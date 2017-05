8 CONDIVISI Condividi Tweet

Grazie al prossimo attesissimo cinecomic tutti vorremmo qualche curiosità su Gal Gadot che oramai è l’attrice del momento.

Attrice e modella israeliana, ha un curriculum di tutto rispetto alle spalle nonostante la giovane età. Potremmo chiederci che fine ha fatto Wonder Woman ma in realtà è davvero tra noi. La bella attrice infatti non è stata scelta a caso per il ruolo del film DC ed ora scoprirete perché leggendo queste 10 curiosità su Gal Gadot.

1. Grande sportiva

Gal Gadot sin da ragazzina è sempre stata una grande sportiva. Ha sempre giocato a pallavolo, tennis, e pallacanestro a livello agonistico. Inoltre negli anni è diventata cintura nera terzo dan di Karate Shotokan. Sicuramente tutto questo le è servito per essere scelta nel ruolo di Wonder Woman, ma non solo, ci sono altre curiosità su Gal Gadot che vi lasceranno esterefatti.

2. Wonder Woman è troppo depilata

Il film Wonder Woman in uscita il 1 giugno nelle sale italiane sta facendo molto discutere. L’ultima novità riguarda una protesta femminista contro la Worner Bros. Proprio così. Ecco che si scagliano le femministe contro Wonder Woman perché viene lamentata la bellezza senza neanche un pelo dalla Gadot. Secondo questo gruppo di femministe, sull’isola abitata dalle amazzoni non ci si poteva depilare e l’attrice sarebbe dovuta apparire non depilata davanti le telecamere. Inutile dire che non sono state ascoltate dalla Warner. Le curiosità su Gal Gadot sono appena iniziate e nei prossimi punti scopriremo lati di lei che non avremmo immaginato.

3. Gal Gadot arruolata nell’esercito

Ecco una curiosità su Gal Gadot che ci fa realmente capire perché è stata scelta nel ruolo di Wonder Woman. A soli vent’anni Gal decide di arruolarsi nell’esercito israeliano presso le Forze di Difesa. Lì diventa istruttrice di combattimento e intanto fa la modella.

Curiosità su Gal Gadot : una Miss nell’esercito diventa Wonder Woman

4. L’università

Altra curiosità su Wonder Woman è la sua iscrizione all’università. Nonostante fosse appena vent’enne e avesse già un curriculum impressionante, il suo sogno era quello di diventare un avvocato. Di ritorno dal suo addestramento militare decide di iscriversi alla facoltà di legge. Abbandona poi gli studi per la carriera da attrice.

5. Miss Israele

Nel 2004, a soli 19 anni, partecipa al concorso di bellezza nazionale di Miss Israele vincendo il titolo. Nello stesso anno vola in Ecuador per rappresentare il suo paese a Miss Universo. Non riesce a rientrare nelle ultime 15 percui rientra in patria decidendo di arruolarsi .

6. Il nome e le origini

Diverse sono le curiosià su Gal Gadot riguardanti la famiglia. Papà ingegnere, mamma insegnante e sorella minore. Gal proviene da una famiglia mista: polacca, ceca, austriaca e tedesca. E’ stata cresciuta in un ambiente dalle tradizioni ebraiche. Non tutti sanno che i suoi nonni sono superstiti della Shoah. Il suo nome infatti ha origini ebraiche e significa onda.

7. Gli esordi e Fast and Fourious

La gavetta cinematografica dell’attrice non dura molto. Le curiosità su Gal Gadot riguardanti la sua carriera la vedono impegnata inizialmente in una miniserie israeliana chiamata Bubot. In seguito prova un provino per diventare la bond girl in 007 Quantum of Solace, ma non va in porto. In quell’occasione però viene notata dal direttore casting che le propose di fare Fast and Fourious-Solo parti originali. Gal ottiene la parte con facilità grazie alle sue doti militari e alla sua conoscenza delle armi. Recita nei Fast and Fourious 4, 5 e 6 che diventano trampolino di lancio per una carriera hollywoodiana.

Curiosità su Gal Gadot : cinema e amore

8. Wonder Woman censurato

Nel 2013 Gal ottiene il ruolo di Diana Prince/Wonder Woman esordendo nel film Batman Vs Superman: Dawn of Justice. Nel 2017 nello stesso ruolo l’attrice uscirà in due pellicole con Justice League e con l’omonimo Wonder Woman. Per prepararsi al ruolo che negli anni ’70 fu di Lynda carter nella serie l’attrice si è allenata molto. Ha praticato scherma, Kung fu, kickboxing, capoeira e jiu jitsu brasiliano assumendo 8 kg di muscoli. Infatti tutte le testate oramai parlano di Wonder Woman censurato per le molte scene di violenza esplicita. Tante saranno le scene d’azione e il film sarà vietato ai minori di tredici anni non accompagnati dai genitori.

9. La passione per le moto

La curiosità su Gal Gadot che farà gola a molti è che la ragazza non ha utilizzato controfigure nelle scene di Fast and Fourious. Infatti è anche una grande appassionata di moto e possiede una Ducati Monster S2R. Gal legge molte riviste di motociclismo ed ama il pericolo e l’avventura proprio come nel ruolo da lei recitato.

10. Imprenditrice col suo amore Yaron

Siamo arrivati al termine con l’ultima curiosità su Gal Gadot. La bellissima attrice israeliana è felicemente sposata con Yaron Versano, incontrato nel 2008 ad una festa nel deserto. I due possiedono un albergo a qinque stelle a Tel Aviv chiamato The Versano. Non ci resta che prenotare e sperare di trovare la nostra Wonder Woman alla reception.