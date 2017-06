15 CONDIVISI Condividi Tweet

A breve ci sintonizzeremo sugli schermi per vedere la serie delle serie, quindi ecco alcune curiosità su Game of Thrones. La serie dei record per eccellenza, la più lodata da pubblico e critica, la più premiata in assoluto.

Conosciuta in Italia col nome di Il Trono di Spade, debutterà con la penultima stagione il 16 luglio 2017. In Italia la vedremo quasi in contemporanea alla programmazione statunitense per evitare spoiler eccessivi e bloccare un po’ la pirateria.

Ma vediamo quali sono le curiosità su Game of Thrones. Ecco i retroscena della saga dei record.

1. Il finale di Game of Thrones

Sappiamo tutti che c’è un grande mistero intorno al reale finale di Game of Thrones. L’autore del romanzo, George Martin ha svelato di aver rivelato solo a due persone la verità. Gli unici a sapere chi siederà sul Trono di Spade sono i creatori Weiss e Benioff.

2. La filosofia dietro Game of Thrones

Dietro una serie complessa e pluripremiata come Game of Thrones, esiste anche una filosofia. Diversi filosofi hanno portato avanti uno studio sui temi trattati nella serie.

Ad esempio una curiosità su Game of Thrones è che il bene non vince quasi mai sul male. Questo ed altri strani concetti sono stati studiati e raccoliti in un libro intitolato: Trono di spade – etica, politica, metafisica.

3. L’idea del Romanzo

L’idea del r Ghiaccio e del Fuoco da cui è tratta la serie è nata in modo bizzarro. Lo scrittore George martin racconta che ha avuto questa idea quando era bambino, mentre osservava le sue tartarughe.

Egli immaginava che le testuggini fossero cavalieri, lady e draghi che volessero uccidersi a vicenda. La sua fervida immaginazione di bambino lo ha portato oggi ad essere uno dei maggiori scrittori al mondo.

Curiosità su Game of Thrones: le basi storiche

4. Le proposte cinematografiche

In passato Martin ha ricevuto diverse proposte cinematografiche, ma aveva sempre rifiutato. La sua era una saga letteraria troppo lunga da rendere con un film.

Decise di accettare solo con Benioff e Weiss e di farne una serie.Ciò però accadde solo dopo che i due risposero ad una precisa domanda. Martin infatti chiese loro chi fosse la madre di Jon Snow. A quanto pare i due azzeccarono sicuramente.

5. La Guerra delle due Rose

Una curiosità su Game of Thrones è che Marvin si è ispirato a degli eventi storici per il suo romanzo. Tra questi La Guerra delle due Rose in cui vi furono scontri violenti tra casate per la conquista del potere.

6. Il Vallo di Adriano

Martin visitò nel 1981 il Vallo di Adriano durante una gita e ne fu ispirato in seguito. Infatti in base a questo scrisse della Barriera che divide i Bruti e gli Estranei dai Sette Regni.

Curiosità su Game of Thrones: la musica e i camei

7. La sigla

Una particolare curiosità su Game of Throne riguarda la sigla. Essa è stata ideata per rappresentare l’intero mondo di Martin in una sfera.La sfera, a sua volta, ricorda le stazione spaziali della fantascienza anni ’60.

8. I Coldplay

La band dei Coldplay è sempre stata fan della serie tanto da fare anche un ironico musical con l’intero cast. Nella terza stagione il componente della band e batterista Will Champion è riuscito ad ottenere un ruolo. Egli compare in una puntata come suonatore di tamburo.

9. Altri camei

Ecco una curiosità su Game of Thrones che non molti conoscono. Lo scrittore George Martin girò delle scene in Marocco tempo fa. Queste però poi non sono state inserite nella serie. Nella settima stagione invece vedremo il cantautore Ed Sheeran.

Curiosità su Game of Thrones: i dettagli

10. Cuore di cavallo

Ricordiamo tutti la scena in cui Daenerys mangia il cuore di cavallo davanti a Khal Drogo. Ne siamo stati attratti e schifati allo stesso tempo. Saremo tutti più tranquilli quando saprete questa curiosità su Game of Thrones. Il cuore di cavallo infatti, non era altro che un’enorme caramella gommosa. Il sangue era sciroppo di zucchero.

11. La lingua Dothraki

Solo una serie curata nei minimi dettagli come questa può avere anche questa particolarità. Una curiosità su Game of Throne riguarda la lingua Dothraki. La sua creazione infatti è stata commissionata dalla produzione alla Language Creation Society. Sono state messe a punto quasi 3000 parole.

12. Le scene di nudo

Emilia Clarke si è lamentata delle troppe scene di nudo dopo la prima stagione. A differenza sua l’attore Kit Harrington, si è lamentato del contrario. Jon Snow a quanto pare vorrebbe più scene audaci.

Curiosità su Game of Thrones: i dettagli del set

13. Le scene più hot

Ecco una curiosità su Game of Thrones a luci rosse. Sappiamo che nella serie sono presenti molteplici scene hot. Vengono rappresentate prostitute e concubine in ogni puntata. Per questi ruoli i produttori hanno scelto tra le pornostar perché sarebbero state più disinibite durante le scene.

Tra queste vi è Sibelle Kekili che interpreta Sgae. Lei hai iniziato come pornostar la sua carriera con il nome di Dilara. Esiste anche una versione hot dell’intera serie chiamata Game of Bones.

14. Le complesse scene di Got

Non è una curiosità su Game of Thrones sapere che le scene sono curate nei minimi dettagli. Questo le è valso molteplici premiazioni importantissime e riconoscimeti da molti festival internazionali.

Bisogna sapere però che, per girare una singola scena di GOT ci vuole moltissimo tempo. Le scene più acrobatiche sono quelle difficili da girare tanto da richiedere una giornata intera per soli tre secondi di scena.

15. La morte di Bush

Nella scena in cui re Joffrey mette sui picchi le teste dei traditori, queste erano ovviamente maschere.Una di queste teste era la maschera infilzata di George W. Bush.

Curiosità su Game of Thrones: un po’ di Italia

16. I Metalupi

I cani che hanno interpretato i ruoli dei metalupi nella prima serie di Got sono stati tutti adottati. Sophie Turner ha adottato proprio Lady, il cane che era di Sansa, personaggio da lei interpretato. Lady nella serie era stata uccisa da Ned Stark.

17. Un po’ d’Italia

Una curiosità su Game of Throne riguarda in taglio della mano della spada di Jaimi. Dopo essere stata tagliata, è stata sostituita con una mano dorata. Questa protesi è stata realizzata da un italiano: Gianpaolo Grassi. Egli è il supervisore delle armature e delle armi della serie.

18. Tanto sangue ma niente carne

L’attore Peter Dinklage (Tyrion Lannister) è vegetariano. A lui infatti non viene servita carne vera nelle scene.

Curiosità su Game of Thrones: attori e spoiler

19. Nessun fan del romanzo

Una curiosità su Game of Thrones riguarda l’approccio degli attori al romanzo Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Essi non hanno letto il romanzo e continuano a non farlo. Non vogliono essere condizionati nella personificazione e nell’interpretazione del personaggio loro assegnato durante le riprese.

20. Gli spoiler

Non solo noi fans della serie ma anche gli attori di GOT ricevono spoiler dai seguaci più accaniti. E’ accaduto all’attore Charles Dance. Egli non sapeva che il suo personaggio Tywin Lannister sarebbe morto nella quarta stagione, è stato un fan a rivelarglielo.

21. Le ispirazioni storiche

Molti personaggi nella serie sono ispirati ad alltri realmente esistiti. Martin ha fatto una lunga ricerca di avvenimenti e personaggi storici. Una curiosità su Game of Thrones è che tra questi troviamo la figura storica di Margherita D’Angiò. Proprio alla moglie di Enrico VI è ispirato il personaggio di Cersei Lannister.

Daenerys invece è spirata a Elisabetta I. Un altro particolare personaggio è quello interpretato da Melisandre e ispirato a Maria I. In comune hanno la tetra predilezione di bruciare le persone che non condividono la loro religione.

Curiosità su Game of Thrones: il cast

22. La prima volta

Maisie Williams è entrata nella serie che era molto piccola. Il personaggio di Arya Stark ha segnato infatti il suo debutto da attrice.

23. Complimenti dal boss in persona

Conosciamo benissimo re Joffrey e ciò che ha fatto oppure presto lo imparerete a conoscere e ad odiare. Il ruolo di Joffrey è ispirato all’imperatore romano Caligola ed è stato interpretato dal bravissimo attore Jack Gleeson.

Jack si è visto recapitare una lettera indirizzata da George Martin. Nella lettera c’era scritto – Complimenti, tutti ti odiano -.

24. Parenti famosi

Una simpatica curiosità su Game of Thrones riguarda alcuni attori del cast che hanno parenti molto famosi. L’attrice che interpreta la moglie di Robb Stark è Oona Chaplin: nipote del celebre Charlie Chaplin. Alfie Allen ( Theon Greygoy) è il fratello minore della cantante Lily Allen. Invece Il crudele fratello di Daenerys che troviamo nella prima stagione è addirittura il pronipote di Dickens.

25. L’uomo più forte d’Europa

L’attore che interpreta La Montagna ha appena 26 anni e si è aggiudicato il titolo di Uomo più forte d’Europa.