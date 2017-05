3 CONDIVISI Condividi Tweet

Il Dark Universe sta per aprirsi e dieci curiosità su La mummia ci aiuteranno a conoscere meglio il nuovo franchise Universal. Dedicata ai leggendari mostri dello studio, la saga si apre con questo remake del classico del 1932, già rivisitato nel 1999. Il protagonista di La mummia è Tom Cruise nei panni di Nick Morton. È lui a profanare accidentalmente l’antica tomba della principessa egiziana Ahmanet, pronta a scatenare l’apocalisse.

Come anticipato dal trailer italiano, Cruise ritorna all’horror 23 anni dopo Intervista col vampiro. Pensare che nel 1999 il regista Stephen Sommers aveva indicato lui prima di virare su Brendan Fraser. Fresco di conferma per Top Gun 2, il divo interpreta un mercenario che saccheggia luoghi di guerra alla ricerca di manufatti da rivendere al miglior offerente. Dalle sabbie del Medio Oriente ai labirinti nascosti nel sottosuolo della Londra contemporanea, dovrà fermare la furia di Ahmanet ad ogni costo. Ma chi è la sovrana sepolta nella cripta?

1. La mummia è Sofia Boutella

Bellissima attrice e modella tunisina, Sofia Boutella ha sfondato al cinema grazie a Kingsman: Secret Service e Star Trek Beyond. Come ha raccontato la truccatrice Lizzie Yianni-Georgiou, il suo make-up è stato un omaggio al film originale di Karl Freund e una rilettura aggiornata ai tempi di designer come Alexander McQueen e Alexander Wang. Ahmanet è un personaggio complesso. Destinata a diventare il primo faraone donna, si vede mettere da parte quando il padre ha un figlio maschio. Impazzita per il tradimento del genitore, viene seppellita da quelli che le avevano giurato eterna fedeltà. Una sete di vendetta che ritorna quando viene risvegliata dal suo sonno eterno.

10 curiosità su La mummia e il Dark Universe

2. La mummia apre il Dark Universe

Per Dark Universe si intende il franchise incentrato su una serie di film di mostri, d’avventura e horror prodotti dagli Universal Studios. Un universo condiviso che inizia proprio con il reboot di La mummia, al cinema dall’8 giugno. Arriveranno dal 2019 film sull’uomo invisibile (Johnny Depp), l’uomo lupo, Van Helsing, il mostro della laguna nera e la moglie di Frankenstein (Angelina Jolie e Javier Bardem).

3. La mummia modernizza un classico dell’orrore

L’arduo compito spetta a Alex Kurtzman, noto più come produttore e sceneggiatore che come regista. Nato a Los Angeles nel 1973, è stato tra gli sceneggiatori di Xena: Principessa guerriera e Alias. Sempre in tv, ha scritto vari episodi di Fringe, Sleepy Hollow, Hawaii Five-0 e Star Trek: Discovery. Al cinema ha invece contribuito agli script di The Island, The Legend of Zorro, Mission: Impossible III, Transformers, Star Trek, Cowboys & Aliens e The Amazing Spider-Man 2. Ha esordito dietro la macchina da presa nel 2012 con Una famiglia all’improvviso.

Le curiosità su La mummia e il cast

4. La mummia ovvero un grande cast

Detto di Cruise e Boutella, a spiccare nel cast c’è Russell Crowe. Il premio Oscar per Il Gladiatore è l’enigmatico dottor Henry Jekyll. Gentiluomo inglese, Jekyll è a capo della Prodigium, una società segreta che ha il compito di riconoscere, esaminare, contenere e combattere i mali del nostro mondo. Al fianco di Cruise, invece, spicca l’attrice britannica Annabelle Wallis, lanciata da un altro horror di culto, Annabelle. Qui interpreta Jenny Halsey, ufficiale esperta di beni culturali e figlia di un’importante egittologa. Il cast è completato da Jake Johnson (Chris Vail, braccio destro di Nick) e Courtney B. Vance (il colonnello Greenway, il responsabile delle missioni statunitensi in Medio Oriente).

5. La mummia e un team da sogno

La squadra creativa messa in piedi per l’occasione è di assoluta eccellenza. La direzione della fotografia è di Ben Seresin (World War Z, Pain & Gain, Transformers). Dominic Watkins e Jon Hutman (Il cacciatore e la regina di ghiaccio, The Bourne Supremacy) hanno curato le scenografie. I costumi sono di Penny Rose (Pirati dei Caraibi) e le musiche originali composte da Brian Tyler (Fast & Furious, Iron Man, Thor).

6. La mummia al giorno d’oggi

“Il nostro obiettivo era che tutto fosse spaventoso, tremendamente spaventoso”, ha raccontato Kurtzman. “Ma volevamo anche che si capisse come dentro la terribile figura della mummia vi fosse un animo umano segnato dal destino, in modo da creare con lei una sorta di empatia. La domanda a cui abbiamo provveduto a trovare una risposta è abbastanza semplice. Cosa succederebbe se una mummia di un’antica principessa, alimentata nel corso dei secoli dalla voglia di vendetta nei confronti di un tradimento imperdonabile, si risvegliasse nel mondo di oggi?”.

Tra le curiosità su La mummia anche la premiere

7. L’anteprima sfortunata di La mummia

L’anteprima londinese del film, prevista per il 1° giugno, è stata cancellata in seguito all’attentato di Manchester costato la vita a 22 persone. “Tutti noi della Universal siamo stati profondamente colpiti dall’attacco terroristico a Manchester e continuiamo a stare vicini alla comunità e al paese come è necessario. Proprio in rispetto a coloro che sono stati colpiti da questa tragedia, abbiamo deciso di non procedere con l’anteprima londinese”, si legge nel comunicato dello studio.

8. La mummia e la frase di lancio

La tagline scelta per lanciare il film, “Benvenuti in un mondo nuovo di dei e di mostri”, è una citazione da un classico. La battuta è dell’horror La moglie di Frankenstein, capolavoro del 1935 di James Whale con Boris Karloff e la mitica Elsa Lanchester.

Le curiosità su La mummia al red carpet

9. La premiere di Parigi

Nella capitale francese c’erano proprio tutti. Ma a colpire è stato soprattutto il look di Annabelle Wallis. Il suo cleavage ha impressionato i presenti, così come il suo abito griffato Prada. Il cast si è poi riunito per volare in direzione Londra a recuperare l’anteprima inglese. Come testimoniato da Sofia Boutella su Instagram.

Flying with our Mummy Heli to London after our Paris premiere – best bunch ever !! Love them ❤️ #themummy #TheMummy2017 #themummyisawaketour @annabellewallis #tomcruise #alexkurtzman @themummy #ahmanet Un post condiviso da Sofia Boutella (@sofisia7) in data: 30 Mag 2017 alle ore 14:22 PDT

10. La mummia e quei ciak imbarazzanti

Tra le curiosità su La mummia, alcune sequenze di Wallis. La star ha dovuto girare delle scene piccanti con Cruise che l’hanno messa in forte imbarazzo. “È stato come una gara di Miss Maglietta Bagnata in un contesto bizzarro”, ha raccontato al Daily Telegraph Australia. Ma la chiacchierata nuova fidanzata di Chris Martin dei Coldplay non è stata sola: anche il collega Tom ha dovuto spogliarsi. “Sì, c’era tanta pelle esposta sul set!” ha spiegato divertita l’attrice. “Continuavo a ripetermi: non pensavo mi sarebbe mai successo di trovarmi in questa situazione. Specie quando Nick, il personaggio di Tom, si sveglia in obitorio ed è quasi del tutto senza vestiti!”.

Casual work day with Mr. Cruise in ZERO GRAVITY!! #ilovemyjob❤️ #sxsw2017 enjoy our virtual reality experience. #themummy #tomcruise @universalpictures @themummy Un post condiviso da Annabelle Wallis (@annabellewallis) in data: 11 Mar 2017 alle ore 09:37 PST