In onda su Canale 5 lunedì 15 gennaio 2018, il film di Paolo Genovese, vincitore dei David di Donatello 2016, è uno dei piccoli capolavori sfornati dal cinema italiano degli ultimi anni: per chi di voi lo avesse visto (o rivisto, come noi), ecco qualche piccola curiosità su Perfetti Sconosciuti che probabilmente non conoscete…

4 curiosità su Perfetti Sconosciuti

Una pellicola angosciante, morbosa e spietatamente umana: i protagonisti della storia sono interpretati dagli strepitosi Marco Giallini, Edoardo Leo, Alba Rohrwacher, Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Valerio Mastandrea e Kasia Smutniak e rappresentano, ognuno con le proprie ombre e luci, un piccolo spaccato di società odierna. Iperconnessi, in conflitto con sé stessi, con la propria identità e, spesso, con la propria felicità.

Sapevate che questa intensa trama non è solo frutto dell’inventiva degli sceneggiatori e del regista? A quanto pare, infatti, Genovese avrebbe preso l’idea da un suo caro amico che, coinvolto in un grave incidente, è stato poi lasciato dalla moglie perché gli infermieri le hanno consegnato il suo smartphone. Al suo interno troppi segreti da non disseppellire.

La seconda curiosità su Perfetti Conosciuti è più una constatazione numerica: il film ha fatto incetta di premi nel 2016. Parliamo di 2 David di Donatello, 3 Nastri d’Argento, 1 Globo d’Oro, 4 Ciak d’Oro e tantissimi riconoscimenti anche all’estero, tra cui il Tribeca, dove è stato premiato per la miglior sceneggiatura.

Proseguendo, passiamo invece alla lavorazione e gestazione di questa opera: prima di arrivare sul grande schermo con il suo cast sensazionale, il film è stato provato e messo in scena a porte chiuse da… alcuni allievi del Corso di Recitazione del Centro Sperimentale di Cinematografia dove insegna anche Paolo Genovese!

La celebre citazione cinematografica:

Quarta curiosità: una citazione che non tutti hanno colto, ma che è estremamente significativa per il finale di Perfetti Sconosciuti. Quando Bianca/Alba Rohrwacher va via dalla casa, fa ruotare la sua fede sul tavolo, e per un po’ l’anello rimane là, senza cadere. Impossibile non pensare ad una scena simile, quella di Inception:

A questo punto il dubbio è ancora più forte: il gruppo di amici ha giocato o non ha mai giocato con i cellulari sul tavolo?

L’ultima curiosità riguarda una delle tante e bellissime frasi che vengono fuori dal copione. Una, in particolare, è uno dei titoli di apertura: “Ognuno di noi ha tre vite, una vita privata, una vita pubblica e una vita segreta”. Ebbene, l’autore è il celebre Gabriel Garcia Márquez.