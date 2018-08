1 CONDIVISI Condividi Tweet

È la musa di Woody Allen, nonché di numerosi altri artisti contemporanei. Amata dai fan, ma sempre in disparte se si tratta di gossip o scoop esaltanti. La Vedova Nera degli Avengers cerca di stare lontana dai paparazzi e ci riesce con discreto successo. Proprio perché della sua vita privata si sa molto poco, oggi vogliamo svelare 5 curiosità su Scarlett Johansson che non potete non conoscere.

Curiosità su Scarlett Johansson: altro che Marvel, lei ama le Tartarughe Ninja

Ecco delle chicche interessanti sull’attrice più amata di Hollywood:

Amante delle Tartarughe Ninja: altro che Marvel, i veri eroi di cui Scarlett è innamorata sono altri. Parliamo, infatti, delle Tartarughe Ninja. Mentre le sue coetanee crescevano giocando con le Barbie, lei preferiva le action figure delle Ninja Turtles. Chi sa chi è il suo preferito tra Leonardo, Raffaello, Michelangelo e Donatello…

Narcisismo oltre i limiti: si può fare un incidente stradale solo perché ci si stava ammirando nel cartellone pubblicitario del proprio film in uscita? A Scarlett è quasi successo: non poteva staccare gli occhi dalla sua immagine impressa sulla locandina della pellicola The Island.

Scarlett regina di spade: non solo Woody Allen, anche qualcun altro si è ispirato alla bellezza di Johansson per le sue opere. L’artista italiano Francesco Clemente ha usato la sua figura per dar vita alla Regina di Spade del suo mazzo di tarocchi dipinti a mano.

Scarlett Johansson: troppo bella per essere scritturata

Troppo bella per un film: a volte la bellezza può rivelarsi un limite, come lo è stato per Scarlett qualche tempo fa. L’attrice, infatti, è stata scartata per la parte principale nel film Millennium – Uomini che odiano le donne di David Fincher perché ritenuta troppo bella per quel ruolo.

Lindsay Lohan ruba il posto a Johansson: a soli 13 anni Lindsay Lohan ha soffiato il posto da protagonista alla bella Scarlett nel film Genitori in Trappola. Per fortuna la Johansson ha avuto modo di rifarsi venendo scelta da Robert Redford nel capolavoro L’Uomo che Sussurrava ai Cavalli.