0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono passati ormai tre anni da quel 2014 che vide per l’ultima volta Spiderman protagonista di un film a lui dedicato. Nel frattempo, quelli della Marvel Cinematic Universe non sono certo stati con le mani in mano. Eppure, nonostante le controversie date dal controllo creativo del personaggio, si sapeva che un nuovo reboot aleggiava nell’aria. Diretto da Jon Watts e intepretato dal giovane Tom Holland, approderà al cinema il prossimo 6 luglio. Nonostante tutto le aspettative non sono eccezionali, come dimostrano le dichiarazioni di Kirsten Dunst al riguardo fatte poco tempo fa. Ma vediamo cosa sappiamo di questo nuovo cinecomic. Ecco quindi alcune curiosità su Spiderman: Homecoming, per conoscerlo meglio.

5 curiosità su Spiderman: Homecoming

1. La storia verrà sviluppata sul modello della saga di Harry Potter

Già un anno prima della data d’uscita del film circolava una voce particolare tra i produttori. Infatti il nuovo reboot sarà molto probabilmente suddiviso in vari capitoli, tanti quanti gli anni di scuola di Spiderman. Ogni anno verrà rappresentato in un singolo film, come gli anni di Hogwarts per Harry Potter. Al momento ancora non si è sicuri di come si svilupperà il tutto, ma il progetto sembra ormai una realtà. Sony e Marvel sono infatti intenzionati a proseguire e modernizzare il franchise di Spiderman.

2. La locandina che non convince

La locandina di Spiderman: Homecoming ha suscitato parecchie perplessità fin dalla sua prima apparizione. In essa appaiono tutti i personaggi principali del film, con la città sullo sfondo. Eppure l’impressione che fa non è delle migliori; la critica più comune è che sia raffazzonata e mal assemblata. Un famoso illustratore, Tommy Lee Edwards, sostiene che assomigli più a una bozza provvisoria. C’è da sperare che il pubblico passi sopra questo difetto e veda il film valutandolo per come è.

Curiosità su Spiderman: Homecoming – Il cast

3. Un eterogeneo cast d’eccezione con cameo di lusso

Oltre al protagonista Tom Holland, famoso per aver interpretato Billy Elliot nell’omonimo film, il cast è assai nutrito. Michael Keaton, ex Batman di Tim Burton, sarà Avvoltoio, il villain di turno. Marisa Tomei, premio Oscar 1993, sarà May Parker, la zia di Peter “Spiderman” Parker. Donald Glover, dal set della serie tv Community e da quello più recente dello spin-off di Star Wars su Han Solo, nonchè Tyne Daly, veterana di tante serie tv, saranno presenti. Ci sarà anche un cameo di Robert Downey Jr./Tony Stark, così come uno di Capitan America. Ovviamente non potrà mancare l’apparizione di Stan Lee.

4. Una mente nerd dietro il progetto

Dietro la sceneggiatura, oltre allo stesso regista Watts, si celano ben cinque persone diverse. Mentre gli altri nomi potrebbe non dire molto al pubblico, uno in particolare è ben noto agli amanti delle serie tv. Si tratta di John Francis Daley, il dr. Lance Sweets della serie tv Bones. Amante dei cinecomic e della cultura nerd, Daley è stato anche in lizza per la regia. Spiderman: Homecoming è il suo primo progetto in grande stile.

Curiosità su Spiderman: Homecoming – Nemici inediti

5. Un nemico mai visto prima

Una delle principali curiosità su Spiderman: Homecoming consisterà Michael Keaton nel ruolo di Adrian Toomes, ovvero Avvoltoio, il cattivo di turno. Un uomo che gestisce un’azienda intenta a riparare i danni causati da supereroi. Apparirà come una figura minacciosa dotata di una tuta con grandi ali meccaniche. Curiosa coincidenza che lo stesso Keaton qualche anno prima avesse interpretato una figura simile, il Birdman dell’omonimo film. Come dichiarato dallo stesso attore, Avvoltoio sarà un nemico complesso e sfaccettato. Un supercattivo non totalmente malvagio per il quale il pubblico potrà anche simpatizzare.

A questo punto non ci resta che attendere il 6 luglio per verificare se queste curiosità su Spiderman: Homecoming varranno il prodotto finale. Sarà valsa la pena attendere tutto questo tempo per un reboot? O sarà un altro progetto che lascia il tempo che trova? Appuntamento al cinema.