Lo vedremo presto sul grande schermo con il reboot de La Mummia, e soltanto di recente ha fatto breccia nel cuore di tanti fan nostalagici con la conferma di Top Gun 2: ma quante sono le curiosità su Tom Cruise che ancora non sapete?

Dietro il sorriso perfetto da bravo ragazzo e la patina dorata da icona del cinema internazionale, il protagonista di Jerry McGuire nasconde una vita molto complessa, non priva di difficoltà e imprevisti. Partiamo, infatti, dalla sua infanzia:

Le 10 curiosità su Tom Cruise

1. La famiglia ‘disfunzionale’ di Tom Cruise

L’attore ha sempre definito suo padre ‘un violento” e un “bullo codardo”. Non molti sanno che, quando il divo era appena adolescente, sua madre fu abbandonata dal marito e toccò proprio a Tom sostenere le spese di casa accettando tutti i tipi di lavori che gli offrivano. Dovette aiutare i vicini nei traslochi, tosargli il prato, guidare bus, fare le consegne e fare le faccende di casa. Inoltre, l’adolescenza scolastica di Tom non è mai stata particolarmente serena: in 12 anni di scuola si è sempre ritrovato vittima di bullismo.

2. La tragica notizia che ha scosso di recente l’attore

Proprio a proposito del forte legame familiare, lo scorso febbraio, a 80 anni, è morta la mamma di Tom Cruise: un lutto tremendo per il divo di Mission Impossibile, che con lei ha condiviso questi sacrifici in seguito all’abbandono del padre, ma anche lotte e successi. In quell’occasione ha voluto che i funerali si tenessero nella sua chiesa locale di Scientology, dove, insieme alle sue tre sorelle Lee Ann DeVette, 57 anni, Cass Mapother, 55, e Marian Henry, 52 anni.

3. Il cuore generoso di Tom Cruise e l’episodio dell’incidente stradale

Sono molte le star che fanno beneficenza, alcuni in modo totalmente riservato e discreto, altri più platealmente. Questo episodio del protagonista di Mission: Impossibile non è molto conosciuto al pubblico: risale al 1996, anno in cui l’attore si è trovato ad essere testimone di un brutto incidente stradale. La donna investita in piena da un’auto in corsa è stata soccorsa proprio da lui. Dopo essersi premurato di portarla al pronto soccorso si è anche offerto di pagarle le spese mediche di 7000dollari, dato che lei era sprovvista di assicurazione.

Curiosità su Tom Cruise e sulla sua carriera

4. Un altro episodio eroico del protagonista de l’Ultimo Samurai

Per confermare il suo ruolo da eroe senza macchia e senza paura che interpreta in molti dei suoi film (come i recenti Edge of Tomorrow e Oblivion), l’ex marito di Nicole Kidman è intervenuto (nella vita reale!) in soccorso di una donna vittima di rapinatori. Per salvarla, Tom si è lanciato all’inseguimento insieme ai suoi bodyguards, riuscendo a restituirle il maltolto.

5. La sua fama da Re Mida nel periodo d’oro della sua carriera

L’incredibile popolarità dell’attore – e il motivo per cui appare tra le star più pagate di Hollywood – proviene da un dato molto rilevante degli inizi della sua carriera cinematografica: è, infatti, il primo interprete cinematografico che è apparso in cinque film consecutivi che hanno incassato più di 100 milioni di dollari negli Stati Uniti! I titoli sono: Codice d’Onore, Il Socio, Intervista col Vampiro, Mission: Impossible e Jerry Maguire.

6. La verità dietro il balletto di ‘Risky Business’

La sua danza in slip bianchi, calzini, camicia ed occhiali da sole presente nel film ‘Risky Business’- Fuori i vecchi… i figli ballano‘ è diventata una scena cult. Sapevate che è stata completamente improvvisata dall’estro dell’attore? L’indicazione sul copione diceva solo: “Joel balla indossando solo biancheria intima“.

7. Un’altra indimenticabile performance ballerina di Tom Cruise che non tutti conoscono

Reso irriconoscibile da quintali di trucco e panciera finta sul set di Tropic Thunder, l’esilarante action-comedy di Ben Stiller, il nostro amato Tom recita il ruolo di Les Grossman, un aggressivo e sboccato produttore esecutivo cinematografico. I suoi languidi movimenti hip hop hanno conquistato anche un pubblico più giovane, che ha apprezzato l’enorme autoironia della grande star e il suo lato più caricaturale:

La questione religiosa: una delle più misteriose curiosità su Tom Cruise

8 Prima di Scientology, c’era la chiesa cristiana (e una sua particolare vocazione)

Tra le curiosità su Tom Cruise non poteva mancare un riferimento alla sua fede. Adesso devoto membro di Scientology ma un tempo fermamente cattolico. Basti pensare che a 14 anni frequentava un seminario franescano a Cincinnati e accarezzava l’idea di diventare prete. Poi è successo qualcosa

9. Il vero motivo del suo primo contatto con Scientology

Non molti sanno che, sebbene negli anni sia diventato poi uno dei massimi esponenti del credo (arrivando a scegliere il leader della Chiesa di Scientology come suo testimone di nozze con Katie Holmes), il suo primissimo passo verso la nuova religione è avvenuto a causa di un problema che lo riguardava da sempre: la dislessia. A quando racconta l’attore, sono stati gli insegnamenti di Scientology a guarirlo dal suo disturbo.

10. Il caso della separazione dalla moglie Katie Holmes tra le curiosità su Tom Cruise

Uno dei dettagli che ha più incuriosito i media rispetto al chiacchieratissimo divorzio dei due attori, sono state le clausole di divorzio di Tom Cruise e Katie Holmes, tra le quali pare ce ne fosse una secondo la quale all’attrice non fosse permesso ufficializzare pubblicamente alcun rapporto sentimentale per la durata di cinque anni.

Adesso che abbiamo ripercorso insieme i retroscena della vita e carriera di Tom, non ci resta altro che aspettare di rivederlo al cinema al fianco di Russel Crowe: ecco il trailer italiano de La Mummia che vi introduce alle atmosfere horror di questo inquietante reboot, e se proprio non vi basta qualche altra succulenta curiosità su la Mummia!