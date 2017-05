24 CONDIVISI Condividi Tweet

Lo so, siete tutti ansiosi di conoscere le curiosità sul film Alcolista. Infatti il nuovo film italo-americano con protagonista Brent Roberts sta facendo molto parlare di sè. Ogni recensione di Alcolista lascia ben intendere che ci troviamo davanti ad una grande e coraggiosa scommessa.

Il film Alcolista è stato premiato in più Festival e prodotto dalla Dea Film. La storia ci trascina nella vita di un uomo che vive con la sola compagnia dell’alcol e dei suoi demoni interiori. La sua vita prende una strana piega dopo l’incontro con l’assistente sociale Claire.

Ma veniamo al dunque e leggiamo insieme le 8 curiosità sul film Alcolista:

1. Bret Roberts

L’attore protagonista non è stato scelto a caso. Bret Roberts infatti ha un passato da ex alcolista e ha provato sulla propria pelle gli effetti fisici dell’alcol. Sicuramente Bret nel ruolo è stato più che convincente.

2. Un connubio tra Italia e America

Il film è stato girato a New York, ma la produzione è tutta italiana e specializzata in film di genere. L’impronta che è stata data al film infatti è totalmente internazionale e rispecchia il tipico Thriller americano. Ma le curiosità sul film Alcolista non terminano qui.

Nuove curiosità sul film Alcolista : il regista e l’idea del film

3. Lucas Pavetto

Un’altra curiosità sul film Alcolista riguarda il regista, Lucas Pavetto. Nato in Argentina e trasferitosi in Italia cinque anni fa, Lucas si avvicina sin da piccolo alle arti figurative. Da ragazzo decide di iscriversi all’Accademia delle Belle Arti a Urbino. Inizia così la sua breve carriera nel mondo dell’animazione.

Nel 2007 approda al cinema con alcuni cortometraggi e si cimenta nel suo primo film che diventa un enorme successo. The Perfect Husband, questo il titolo, diventa il suo vero trampolino di lancio. Un film con un cast internazionale e selezionato nei più ambiti Festival. L’opera rappresenta il primo grande successo di Pavetto.

4. Il film Alcolista

Nel 2015 Lucas Pavetto gira il film Alcolista. Molte immagini del film Alcolista denotano la cura e la professionalità con cui è stata curata la fotografia soprattutto negli interni. Anche qui un cast d’eccezione per comunicare un senso di inquietudine e sfasamento allo spettatore. Il regista afferma di voler suscitare forti sensazioni nel pubblico al punto di destabilizzarlo proprio come accade al protagonista del film.

Tutte le curiosità sul film Alcolista e sulle produzioni internazionali ad esso collegate

5. Elephant e Transformers

Un’altra curiosità sul film Alcolista riguarda il cast internazionale. Alcuni degli attori del film hanno lavorato in conosciutissime pellicole.

Primo fra tutti John Robinson, modello e attore che ha iniziato la sua carriera con il film Elephant. Ha poi continuato con pellicole di respiro internazionale come Transformers, Tutto può accadere a Brodway e Lord of Dogtown.

6. E.R. Medici in prima linea

Una curiosità sul film Alcolista da non sottovalutare riguarda il suo collegamento ad una produzione più commerciale. Nel ruolo del vicino di casa ritroviamo l’attore di cinema e televisione Bill Moseley.

Bill ha recitato in film conosciutissimi come Halloween, Non aprite quella porta 2, Tesoro mi si è allargato il ragazzino. Non solo, l’attore ha un ricco curriculum cinematografico e lo ritroviamo anche in Grindhouse-Planet Terror di Robert Rodriguez.

Sono tantissime altre le conosciutissime pellicole in cui ha lavorato, ma anche in Tv ha dato il suo contributo. Ha recitato in una puntata di E.R. Medici in prima linea e ha poi lavorato in moltissime altre serie tv.

7. Arrow e The Transporter

Un’altra curiosità sul film Alcolista arriva dal mondo dei supereroi. Sì, perchè l’attrice che interpreta l’assistente sociale Claire, ha recitato nella serie tv Arrow.

Parliamo della bellissima Gabriella Wright, attrice molto attiva in America soprattutto nei film d’azione. La troviamo infatti anche in The Transporter 3 nel ruolo di Gina. Il ricco e florido mondo delle serie Tv però l’ha voluta anche per un’altra serie di grande successo: The Tudors.

8. S. Darko

L’attore protagonista Bret Roberts che interpreta Daniel, non è un esordiente e lo si vede dalle sue capacià. Oltre ad aver partecipato al primo successo di Lucas Pavetto, The Perfect Husband, ha recitato in altri film di successo. Primo fra tutti va ricordato il secondo capitolo di uno dei cult più famosi al mondo: S. Darko.