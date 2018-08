1 CONDIVISI Condividi Tweet

La sua bellezza è pura e non passa inosservata. Lo sanno bene tutti gli ex fidanzati di Gwyneth Paltrow che hanno perso la testa per lei. Non parliamo di gente comune, ma di veri e propri divi di Hollywood che hanno avuto una love story con la protagonista di Sliding Doors. Sul grande schermo è conosciuta come la compagna di Tony Stark in Iron Man, ma la sua relazione più famosa e lunga è stata quella col frontman dei Coldplay Chris Martin. Vediamo, dunque, tutti i compagni celebri della bella Gwyneth.

Fidanzati di Gwyneth Paltrow: da Brad Pitt a Ben Affleck

Brad Pitt: oggi non si fa altro che parlare del divorzio di Brad Pitt e Angelina Jolie, ma quello che molti non sanno è che prima della famosa Maleficent e di Jennifer Aniston c’è stata lei, Gwyneth. I due sono stati insieme per 3 anni fino al 1997 e incarnavano l’ideale di coppia perfetta, questo fino a quando i due non si sono lasciati e lui ha sposato la Rachel di Friends.

Ben Affleck: altro sex symbol di Hollywood, altri 3 anni di amore finiti nel dimenticatoio. Gwyneth e Ben sono stati insieme fino al 2000. Stavolta a soffrirne di più pare sia stato lui che si è poi consolato tra le braccia della latina Jennifer Lopez.

Luke Wilson: questa volta la bellezza c’entra ben poco. La Paltrow si è innamorata del collega sul set de I Tenenbaum nel lontano 2001, molto probabilmente per il suo carattere timido e introverso. La relazione durerà solo un anno fino al 2002, periodo in cui lei conoscerà e sposerà Chris Martin, con cui è rimasta per ben 11 anni e al quale ha dato due figli: Apple e Bruce.

Liaison nascoste e tradimenti: Viggo Mortensen e John Hannah

La relazione col cantante dei Coldplay si è conclusa nel marzo 2014 e, da allora, Gwyneth fa coppia fissa con il produttore televisivo Brad Falchuk. Pare, però, che la Paltrow non sia stata sempre fedele ai suoi ex compagni. Durante la frequentazione con Pitt venne attribuito all’attrice un flirt col collega John Hanna, conosciuto sul set di Sliding Doors. Stessa cosa mentre frequentava Ben Affleck, ma stavolta con un altro bello e tenebroso: Viggo Mortensen. Con quest’ultimo l’artista ha collaborato alla pellicola Delitto Perfetto.