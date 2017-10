5 CONDIVISI Condividi Tweet

Drammatici, violenti, sfrontati, strappalacrime: queste sono le caratteristiche dei film più commoventi di sempre. Che si tratti di cinema italiano o di Hollywood, una cosa è certa: alcune trame resteranno per sempre impresse nella mente e nell’animo dello spettatore grazie alle forti emozioni che suscitano. Di seguito, ecco le 7 pellicole che ti faranno piangere fiumi di lacrime.

I 7 film più commoventi di sempre: da Mastroianni a Santamaria

Love story: cominciamo con uno dei film più tristi della storia del cinema. Una relazione favolosa e tanto amore ad unire i protagonisti, se non fosse per la malattia di lei che strappa via la felicità dai loro cuori. La citazione più famosa del capolavoro di Arthur Hille? Amore significa non dover mai dire ‘mi dispiace’.

Le notti bianche: la pellicola di Luchino Visconti è tratta dall’omonimo racconto di Fëdor Dostoevskij e vede protagonista un malinconico Marcello Mastroianni. Speranza illusoria e amore non corrisposto, queste le colonne portanti della trama che accompagneranno lo spettatore verso un finale davvero triste.

Io prima di te: Emilia Clarke e Sam Claflin sono i protagonisti del film di Thea Sharrock ispiratasi all’omonimo romanzo di Jojo Moyes. Un brusco incidente cambia radicalmente la vita di William costretto alla sedia a rotelle. Il ragazzo vuole farla finita ma nella sua vita entra la briosa Louisa che tenta di fargli cambiare idea. Se ci riuscirà, lo scoprirai solo alla fine.

Lo chiamavano Jeeg Robot: chi l’avrebbe mai detto che i supereroi potessero vagare per Roma? Eppure nel film diretto da Gabriele Mainetti ci sono e si innamorano pure. Claudio Santamaria e Luca Marinelli imperdibili.

Tra i film strappalacrime c’è anche Saturno Contro

Un borghese piccolo piccolo: anche Mario Monicelli trae il suo capolavoro da un romanzo, precisamente quello omonimo di Vincenzo Cerami. Qui il protagonista è Alberto Sordi nella struggente parte di un padre disposto a tutto per amore di suo figlio, anche a farsi giustizia privata dopo che dei criminali glielo portano via ammazzandolo.

La teoria del tutto: una storia vera, un attore premio Oscar e tante lacrime. Questo è il film diretto da James Marsh e interpretato da Eddie Redmayne che vi farà conoscere la straordinaria vita di Stephen Hawking, scienziato talentuoso che ha fatto grandi cose pur restando paralizzato su una sedia a rotelle. Nel finale, però, si scoprirà che la cosa migliore che abbia mai creato vale più di mille scoperte scientifiche…

Saturno contro: meglio preparare i fazzoletti che qui si comincia a piangere da metà film. Una storia d’amore e d’amicizia portata sul grande schermo da Ferzan Ozpetek e il meglio del cinema italiano: Ambra Angiolini, Pierfrancesco Favino, Luca Argentero, Stefano Accorsi, Margherita Buy e Ennio Fantastichini. Un gruppo di amici si ritrova a fronteggiare la scomparsa prematura di uno di loro: percorso difficile dall’esito incerto. Se l’amicizia vincerà sul dolore lo si saprà solo alla fine.