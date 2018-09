0 CONDIVISI Condividi Tweet

Avete mai visto girare una foto di Arnold Schwarzenegger sotto una sua statua in versione bodybuilder? Non preoccupatevi: dopo il momento di paura di quando è stato operato d’urgenza al cuore, la sua vita non è stata stravolta al punto da non avere più un tetto sopra la testa.

Perché è questo che l’immagine in questione suggerisce:

La foto di Arnold Schwarzenegger in cui dorme per terra sotto ad una statua dedicata a lui

Il messaggio molto provocatorio dell’attore di Terminator è ben spiegato dalla didascalia con cui, un po’ di tempo fa, ha fatto circolare questo scatto: “Come cambia il tempo”. Questa frase non si riferisce solo all’età che avanza (rispetto alla giovinezza della statua di bronzo davanti all’hotel) ma anche della precarietà della fama e del successo.

Molti anni fa, quando la struttura in questione aveva deciso di fargli questo omaggio, gli aveva anche assicurato che: “In ogni momento Lei può venire qui e trovare una camera riservata per lei”. Caso vuole che Schwarzy qualche tempo dopo, durante il suo mandato di governatore della California, ci è davvero tornato per chiedere una stanza. Purtroppo, però, lo staff ha dovuto rifiutare la richiesta a causa delle troppe prenotazioni che stavano avendo.

La conclusione amara dell’attore:

Ed è stato in quel momento che è stata scattata la foto di Arnold Schwarzenegger: in posa dormiente, dentro un sacco a pelo e sotto la statua, con tanto di spiegazione a seguito. Ecco qual è: “Quando occupavo una posizione importante, tutti si complimentavano con me, e quando ho perso questo posto speciale, si sono dimenticati di me e non hanno mantenuto la promessa. Non fidarti della tua posizione o della quantità di soldi che hai, neanche del tuo potere, o della tua intelligenza: non dureranno. ”

La conclusione, dura e incisiva, è la seguente: “Non sarai sempre quello che pensi di poter essere per tutta la vita, niente dura per sempre.”