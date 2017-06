24 CONDIVISI Condividi Tweet

Il principe delle balene è il tv movie tedesco diretto da Philipp Kadelbach. Un film realizzato per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla salvaguardia dei cetacei. Le protagoniste sono Anna Waldmann (Veronica Ferres, la star di Das Superweib e Salt and Fire) e la figlia quattordicenne Charlotte (la giovane Alicia von Rittberg). Decise a passare le vacanze estive lontane da Berlino, le due si mettono in viaggio verso la Nuova Zelanda.

Nel sud dell’isola, infatti, vive Johannes (Mario Adorf), il padre di Anna. È un biologo marito che sta lavorando ad un progetto molto importante. I suoi studi dimostreranno che lo spiaggiamento delle balene locali è causato dalle attività di una multinazionale che con le sue trivellazioni altera l’ecosistema del posto. I vertici dell’azienda fanno forti pressioni su Johannes, che però decide di non vendersi e andare avanti per la propria strada.

Il principe delle balene, il film tv ambientalista tedesco

Quando il padre sparisce misteriosamente, Anna e Charlotte cercano di scoprire la verità combattendo intrighi e bugie. Ben presto, la situazione si rivela complessa e drammatica. L’unica persona che accorre in loro aiuto è Chris (Christopher Lambert), un uomo che si batte per il mare pulito e per la libertà delle balene. Insieme, rischieranno la vita ma otterranno faticosamente giustizia.

Trasmesso da ZDF il 3 e 4 gennaio 2010, Il principe delle balene è un inno alla tutela di questi splendidi e sfortunati animali. Le balene sono continuamente esposte al rischio. Dalla morte accidentale nelle reti al degrado dell’ambiente, dalla scarsità di prede causata dalla pesca eccessiva all’inquinamento acustico.

Secondo i dati diffusi da Greenpeace, la caccia commerciale ha decimato la maggior parte della popolazione mondiale di cetacei. Dal 1925, quando venne varata la prima nave officina per la caccia alla balena, al 1975 ne sono state uccise più di un milione e mezzo.

Christopher Lambert in difesa dei cetacei

Proprio il 10 febbraio scorso, oltre 400 esemplari di Globicephala melas si sono spiaggiati a Farewell Spit. Circa tre quarti di loro sono morti in uno dei peggiori incidenti di questo tipo nella storia della Nuova Zelanda. Secondo molti, la causa è da attribuire alle esplosioni sottomarine eseguite dalle compagnie petrolifere per mappare i fondali. I volontari accorsi sul luogo hanno formato una catena umana per proteggerli.