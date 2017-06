0 CONDIVISI Condividi Tweet

La memoria del cuore è l’esordio al cinema di Michael Sucsy, regista classe 1973. Già attore, sceneggiatore, aiuto regista e regista televisivo, per il suo debutto ha scelto il caso letterario dei coniugi americani Kim e Krickitt Carpenter. Sono loro i due autori dell’omonimo libro, edito in Italia da Rizzoli, che ha ispirato il film con Rachel McAdams e Channing Tatum.

Lei è Paige, lui è Leo. Sono una coppia felice: si amano come non mai e sono sposati da un paio di mesi. Ma una sera, mentre sono fermi in auto, vengono tamponati da un camion. In seguito all’incidente, Paige entra in coma e quando ne esce ha completamente perso la memoria.

Riconosce tutti i familiari che la circondano ma non ricorda nulla di Leo e del sentimento che li univa. Sarà compito del marito ripartire da zero, riuscire a farla innamorare nuovamente di lui e sbaragliare la concorrenza di un “nuovo” spasimante: l’ex fidanzato di Paige.

La memoria del cuore, un’emozionante storia vera

Una vicenda romantica e commovente, la favola di un uomo e di una donna che hanno concesso al loro amore una seconda possibilità. Sceneggiato da Abby Kohn, Marc Silverstein e Jason Katims, La memoria del cuore è un melodramma sull’amore e la sua forza che ha avuto un successo clamoroso. Uscito negli Stati Uniti a San Valentino del 2012 e costato 30 milioni di dollari, ha travolto il box office americano, ma non solo. In tutto il mondo ha incassato quasi 200 milioni di dollari.

Ambientato a Chicago e arricchito dalle perfomance di Sam Neill e una meravigliosa Jessica Lange, il film ha commosso gli stessi Carpenter. Kim e Krickitt sono attualmente genitori di due figli, Danny e LeeAnn. La loro odissea cominciò il 18 settembre del 1993, dieci settimane dopo le nozze. L’incidente, il trauma, 18 mesi per innamorarsi di nuovo. Hanno celebrato il secondo matrimonio nel 1996 e nel 2000 hanno scritto la loro storia. Il film lo hanno molto apprezzato, sono stati delusi soltanto dall’omissione della loro fede cristiana. L’adesione alla Chiesa Metodista di Farmington è stata un fattore importante nella loro capacità di superare quanto accaduto.

Rachel McAdams e Channing Tatum, alchimia dentro e fuori il set

Una love story che ha subito convinto Rachel McAdams e Channing Tatum ad accettare la parte. L’attrice di Doctor Strange e il divo di Magic Mike hanno trovato un’immediata alchimia sul set. In un’intervista con Ellen DeGeneres, McAdams ha confessato che Tatum è un vero mattacchione. Nella scena in cui doveva camminare nudo di fronte a Rachel, per scatenare nella partner una reazione più realistica possibile ha usato una protesi di dimensioni enormi! Ecco il risultato.