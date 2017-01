20 CONDIVISI Condividi Tweet

Durante gli anni ’80 il cinema sfornava film cult come”Breakfast club”, “Vacanze di Natale” e “Yuppies”, ma anche “Fracchia la Belva Umana” e l’Allenatore nel pallone”: contemporaneamente una certa “Boys” impazzava nelle discoteche, e mai ci saremmo immaginati la triste storia di Sabrina Salerno dietro la sua hit.

Durante il periodo di “Boys” la cantante attraversava una fase tremenda della sua vita

Intervistata di recente in merito ai suoi ripetuti inviti ai vari reality (Isola Dei Famosi e Grande Fratello Vip su tutti), l’ex celebrità ha rivelato un lato davvero oscuro di quei periodi: “Sembravo una tigre ma morivo di paura: ansia, attacchi di panico prima di salire sul palcoscenico. Ero depressa, cupa. A 24 anni, dopo il successo e la tournée in Sudamerica, al culmine del successo, dall’alto dei 20 milioni di dischi venduti, non ce l’ho più fatta. L’esaurimento nervoso mi ha messo a terra“.

Una delle cause scatenanti che si nasconde dietro la triste storia di Sabrina Salerno è anche un pesaante raggiro che l’ex showgirl ha subito a quell’epoca: “Un produttore genovese, una figura importante, mi ha portato via tutto quello che avevo guadagnato. Aveva addirittura contratto dei debiti a mio nome. Riteneva fosse giusto così, perché ero una sua creatura. Trovare il coraggio di fargli causa non è stato facile: c’è stato un momento in cui non avevo una lira in banca. Per liberarmi di lui gli proposi di riconoscergli a vita una percentuale sui miei cachet. Rifiutò“.

La triste storia di Sabrina Salerno ed il motivo per cui non vuole più tornare in TV

Poi, fortunatamente, nel 2006,è arrivato il matrimonio con l’imprenditore Enrico Monti: da allora Sabrina ha riguadagnato la sua serenità e felicità. Ecco perché non ha troppa voglia di ritornare sul piccolo schermo: “Si fanno solo reality show: me li hanno offerti tutti, l’Isola dei famosi, il Grande Fratello… Io non riuscirei mai ad andarci, una volta la televisione era un’altra cosa. Ho lavorato con Sandra Mondaini, con Johnny Dorelli; mi stava antipatico ma era un grande“.