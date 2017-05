5 CONDIVISI Condividi Tweet

Liz & Dick è il film per la tv di Lifetime che ricostruisce la storia d’amore più nota, pubblicizzata e celebrata di Hollywood: quella tra Liz Taylor e Richard Burton. Ribattezzata da molti come “the marriage of the century”, la torrida e scandalosa relazione tra i due attori nacque nel 1963 sul set di Cleopatra. Il film di Joseph L. Mankiewicz è celebre per aver quasi mandato in fallimento la 20th Century Fox. Ma soprattutto per quella chiacchieratissima love story.

Entrambi erano sposati e Taylor era già al suo quarto matrimonio. Dopo i rispettivi divorzi, nel 1964, la coppia convolò a nozze e, nonostante lo scandalo, le loro carriere non ne uscirono intaccate. Diretto da Lloyd Kramer su sceneggiatura di Christopher Monger, Liz & Dick ha per protagonisti Lindsay Lohan e Grant Bowler. Nel cast sono presenti inoltre Theresa Russell, David Hunt e Bruce Nozick.

Liz & Dick ovvero il nadir di Lindsay Lohan

Trasmesso negli Usa il 25 novembre del 2012, il tv movie è stato stroncatissimo in patria. “Un bizzarro, scialbo e piccolo film che è davvero un fiasco”, l’ha definito Ken Tucker dalle pagine di Entertainment Weekly. Gli ha fatto eco Tim Goodman di The Hollywood Reporter, che l’ha bollato come “un instant classic di umorismo involontario”. Dopo aver strappato il ruolo a colleghe come Megan Fox e Olivia Wilde, Lohan è uscita devastata dalle recensioni a dir poco negative di critica e pubblico.

Faccia paralizzata dal botox e gonfia di filler, Lindsay si è rifugiata in un noto nightclub di New York per sfogare la rabbia. Dove ha pensato bene di colpire al volto una ragazza, “colpevole” di essersi rifiutata di farle spazio nel privé. Il film doveva essere il tentativo disperato di rilanciare la sua carriera maledetta. L’ultima chance dissolta dall’arresto. Prima di un’altra interminabile serie di guai, arrivata fino alle botte in spiaggia da Egor Tarabasov e il taglio di un dito in barca.

L’unica voce in difesa del biopic

“Era abituata al fango dei media per il suo stile di vita, ma questa è la prima volta che il suo talento di attrice viene fatto a pezzi”, ha rivelato un suo amico all’Huffington Post. L’unica persona arrivata in sua difesa è stata Lady Gaga. “Hai fatto un lavoro straordinario in Liz & Dick”, ha scritto su Twitter. “Non permettere a nessuno di farti abbattere. Liz non l’avrebbe fatto. Cercano sempre di buttare i grandi giù dal piedistallo”.

@lindsaylohan you did a beautiful job on Liz & Dick, Let no one bring u down, Liz didnt, they always try to knock the greats down a few pegs — xoxo, Gaga (@ladygaga) 26 novembre 2012