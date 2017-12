0 CONDIVISI Condividi Tweet

Lorena Forteza oggi sta vivendo una nuova vita. Ad ogni passaggio televisivo di Il ciclone, film campione di incassi di Leonardo Pieraccioni, viene da chiedersi che fine abbia fatto la splendida colombiana che travolgeva tutti con sguardi sensuali e movimenti sinuosi.

Nel periodo tra il 1996 e il 1998 è stata l’attrice del momento, contesa per la sua bellezza dalle copertine dei settimanali, dai produttori di cinema, dai programmi tv. Poi, lentamente, Lorena è andata defilandosi dalle scene.

Pensare che il personaggio di Caterina, la ballerina che fa perdere la testa a Levante, doveva essere interpretato da Inés Sastre. Classe 1976, Lorena è uscita da un momento difficile soltanto nell’ultimo periodo. Una fase complicata professionalmente, ma anche e soprattutto sul piano privato. Dopo Il ciclone e Facciamo fiesta con Alessandro Gassmann, Forteza ha avuto una forte depressione, dovuta alla sua prima gravidanza, al calo degli impegni di lavoro e alla separazione dal marito Damiano Spelta.

Il disagio sofferto ha avuto pesanti conseguenze in famiglia quando le è stato tolto l’affidamento del figlio Ruben. Ora però i problemi sono stati superati. Grazie all’aiuto dei suoi genitori e di un bravo medico, l’attrice è riuscita a recuperare il rapporto con il figlio.

Lorena Forteza oggi: nuova vita dopo la depressione

Oggi Lorena è tornata in pista. Non ha fatto come l’amica e collega Natalia Estrada, che ha abbandonato il mondo dello spettacolo per dedicarsi ai cavalli (e ne ha anche salvati 40 dal terremoto). Forteza è tornata a sfilare come modella curvy, diventando testimonial di un marchio d’abbigliamento per taglie over size.

“La depressione è meglio dimenticarsela e vedere positivamente il futuro”, ha spiegato. “Ho imparato a piacere a me stessa: voglio fare altri film, anche un po’ più intensi e con un po’ di suspance”. Solare e luminosa come al solito, è apparsa l’ultima volta in tv lo scorso marzo, intervistata a Pomeriggio Cinque.