I figli Deborah, Geoffrey e Christian hanno annunciato via Twitter che è morto Roger Moore e sono in tanti a domandarsi dove sia Luisa Mattioli. L’attrice italiana, madre dei tre e terza moglie del divo inglese, fu un’autentica star fra la seconda metà degli anni Cinquanta e i primi Sessanta. Nata nel 1936, aveva esordito in alcune commedie dell’epoca recitando per registi importanti come Steno e Carlo Campogalliani. L’incontro con il futuro 007 avvenne nel 1961.

Moore aveva una vita sentimentale rocambolesca. Nel 1946, a soli 18 anni, aveva sposato Doorn Van Steyn. La loro relazione durò davvero poco. Nel 1952, infatti, l’attore conobbe la cantante gallese Dorothy Squires e fu colpo di fulmine. Lei aveva 13 anni più di lui e nel 1954 si trasferirono negli Stati Uniti per inseguire il loro sogno: il cinema. Fu un rapporto turbolento. Squires ebbe diversi aborti e i due litigavano spesso, tanto che una volta Dorothy gli fracassò una chitarra sulla testa. Quella fatidica estate del 1961 finì ancora peggio.

Chi è Luisa Mattioli la terza moglie di Roger Moore

Moore era a Roma per le riprese di Un branco di vigliacchi di Fabrizio Taglioni. Mattioli aveva una piccola parte nel film. L’amore scoppiò folgorante e improvviso. Roger era ancora sposato, così i due erano costretti a vedersi segretamente. Quando Squires venne a sapere che ad una serata di gala il marito aveva presentato Luisa come “la signora Moore”, perse la testa. Dopo una furiosa litigata, fece causa all’ormai ex per abbandono del tetto coniugale. Solo quando il divorzio fu ufficializzato, Moore e Mattioli si sposarono.

Le nozze furono celebrate l’11 aprile 1969 a Londra. Ben 600 persone affollarono la Caxton Hall di Westminster, mai così gremita di gente. Le donne, impazzite, urlavano il nome di Moore. Roger e Luisa si divisero spesso tra la capitale britannica e Roma, costituendo una coppia amatissima durante il periodo della “dolce vita” di via Veneto e della Hollywood sul Tevere.

Luisa Mattioli dall’amore al divorzio doloroso dall’ex 007

Con le nascite dei tre figli, Mattioli abbandonò progressivamente il mondo del cinema. Il suo ultimo film fu la commedia balneare Bikini pericolosi del 1966. Il loro matrimonio durò fino al 1993. Sempre “colpa” di Roger, che finì per innamorarsi della socialite danese Kristina “Kiki” Tholstrup. Il divorzio, formalizzato nel 2000, costò all’attore 10 milioni di sterline. Sebbene Luisa e Kiki erano state grandi amiche, nella sua autobiografia “Nothing Lasts Forever” Mattioli scrisse di essersi sentita “tradita” da Tholstrup e “scaricata” da Moore. “Kiki voleva diventare me” – disse Luisa – “ma è soltanto una parassita che ha avuto due mariti e tre lifting”.

