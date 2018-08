0 CONDIVISI Condividi Tweet

Le tematiche toccate dal mondo cinematografico sono molteplici: amore, amicizia, crimine, orrore e molto altro. Ma quali sono i migliori film sullo sport concepiti nel corso degli anni? Di seguito ne elenchiamo 5.

Migliori film sullo sport dal passato a oggi

Toro Scatenato (1980) – Una delle migliori interpretazioni di Robert De Niro diretto dal mitico Martin Scorsese. Si tratta dell’adattamento cinematografico della storia del pugile Jake LaMotta. Il suo personaggio, paranoico e aggressivo, lotta duramente per arrivare ai massimi livelli del mondo del pugilato fino a quando non subisce un brusco arresto, seguito da inesorabile declino. Questa è una delle interpretazioni più intense di De Niro (dopo quella di Taxi Driver) che gli è valsa un Oscar come Miglior Attore Protagonista.

Il Migliore (1984) – Qui Robert Redford è diretto da Barry Levinson e impersona un giocatore di baseball i cui sogni giovanili sfumano per un malaugurato incidente. Dopo quasi vent’anni riuscirà a rimettersi in gioco in una squadra di second’ordine e a riportarla alla gloria. Nel cast anche nomi eccezionali come Robert Duvall, Glenn Close e Kim Basinger. Da vedere (e rivedere) soprattutto ora che Robert Redford si ritira dalle scene.

Ogni Maledetta Domenica (1999) – Altro film, altri due mostri sacri davanti e dietro la cinepresa. Parliamo di Al Pacino diretto da Oliver Stone e protagonista di una pellicola in cui interpreta l’allenatore di una squadra di football sul lastrico che riesce a risalire la china nonostante le avversità fuori e dentro la squadra. Giovanissimi Cameron Diaz e Jamie Foxx a completare l’opera.

Film e sport tra Hooligans e cestisti

Hooligans (2005) – Scordate Elijah Wood nei panni di Frodo Baggins ne Il Signore degli Anelli, qui l’attore da una grande prova di recitazione insieme a Charlie Hunnam. Qui non vedrete mai un campo di calcio, ma solo la lealtà che vige tra gli hooligans della domenica inglese. Una pellicola da guardare tutta d’un fiato, che insegna tanto su fedeltà e amicizia dentro e fuori dal campo.

Glory Road (2006) – Film prodotto per la televisione dalla Walt Disney Pictures, si basa su una storia vera e, cioè, quella della squadra di basket dei Texas Western Miners formata da 5 giocatori bianchi e 7 afroamericani. Essendo ambientato nella metà degli anni ’60, il film mostra la mentalità razzista e restia del tempo ad accettare giocatori di colore nelle proprie squadre sportive. Nonostante le iniziali spaccature dello spogliatoio e le avversità cui il team si troverà dinanzi, i ragazzi si aggiudicheranno la vittoria della NCAA (National Collegiate Athletic Association) schierando un quintetto base di soli cestisti afroamericani.