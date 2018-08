1 CONDIVISI Condividi Tweet

La storia della musica è costellata di apparizioni di star nei video musicali. Una tra le tante che torna alla mente è la tenera collaborazione tra Liv Tyler e il padre Steven nel videoclip Crazy, colonna sonora di Armageddon. Vediamo quali sono i camei più famosi delle star italiane e non del presente e del passato.

Star nei video musicali: Alfonso Signorini balla per Fedez

Alfonso Signorini – Fedez: il rapper lombardo dedica un’intera canzone al noto giornalista di gossip italiano. Qui Alfonso Signorini canta e balla travestito da eroe, perché è proprio lui che, secondo Federico Lucia, salverà l’Italia. C’è anche l’ex concorrente del Grande Fratello Raffaella Fico. Altri vip hanno partecipato ai video di Fedez: Paris Hilton, Pio e Amedeo e la compagna Chiara Ferragni sono presenti, infatti, in Senza Pagare.

Wherever I Go – One Republic: ricordate Chester, l’amico e socio in affari dai tratti asiatici di Leonardo Di Caprio in The Wolf of Wall Street? Bene, Ken Choi si cimenta in una danza scatenata nel video diretto da Joseph Kahn, un’istituzione nel campo della videografia musicale.

What Goes Around Comes Around – Justin Timberlake: qui il marito di Jessica Biel ha a che fare con l’infedele e letale Scarlett Johansson. Un vero mini film la cui versione estesa dura più di 9 minuti. Il cortometraggio è stato diretto da Samuel Bayer e i dialoghi sono stati elaborati da Nick Cassavetes, regista di Alpha Dog in cui è presente anche Timberlake.

Vip e musica: la squad da paura di Taylor Swift

Weapon of Choise – Fatboy Slim: in questo video musicale risalente al 2000 fa la sua apparizione un ballerino d’eccezione. Parliamo di Cristopher Walken che danza con ritmo perfetto per le stanze di un hotel vuoto.

Bad Blood – Taylor Swift: qui la cantante Texana riunisce una vera squadra di talenti e bellezze. In primis la sua amica Selena Gomez insieme a Gigi Hadid, Cara Delevingne, Jessica Alba, Elle Goulding, Cindy Crawford, Ellen Pompeo e Lena Dunham.