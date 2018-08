0 CONDIVISI Condividi Tweet

Il mondo dello spettacolo è costellato da lunghe e romantiche storie d’amore, ma anche da infedeltà e divorzi milionari. Vediamo insieme quali sono i tradimenti vip più clamorosi e famosi di sempre.

Tradimenti vip: Brad tra Jennifer e Angelina

Brad – Angelina – Jennifer: È doveroso cominciare con la storia che appassiona e divide l’opinione pubblica da quando è cominciata. Jennifer Aniston e Brad Pitt erano la perfetta coppia del jet set americano, questo fino a quando lui non ha conosciuto Angelina Jolie sul set di Mr e Mrs Smit, fatale per il matrimonio con la Rachel di Friends. Ad ogni modo, chi la fa l’aspetti: oggi non si parla d’altro che del divorzio Pitt – Jolie.

Stefano – Emma – Belen: Anche qui a tradire è lui. Stefano De Martino ed Emma Marrone si sono conosciuti tra i banchi di Amici e non si sono più lasciati…fino a quando Belen Rodriguez non ha fatto il suo ingresso come ospite danzante nello show ed ha rubato il cuore del ballerino napoletano. Povera Emma!

Kristen – Robert – Rupert: Kristen Stewart è stata l’attrice più invidiata della saga di Twilight. Non solo perché ne era la protagonista, ma anche perché ai tempi rapì il cuore del bello e tenebroso Robert Pattinson. Peccato che durante le riprese del film Biancaneve e il Cacciatore lei lo abbia tradito con il regista Rupert Sanders.

Mila Kunis e Scarlett Johansson tentatrici letali

Demi – Ashton – Mila: Sembrava il matrimonio perfetto quello di Ashton Kutcher e Demi Moore. Nonostante la differenza d’età, nulla ha mai scalfito la coppia che è rimasta insieme per parecchi anni superando le critiche dell’opinione pubblica. Alla fine quest’ultima ha avuto ragione: Kutcher si è avvicinato ad una donna della sua età, Mila Kunis, con la quale ha messo su famiglia.

Ryan – Alanis – Scarlett: Come resistere al fascino di Scarlett Johansson? Lo sa bene Ryan Reynolds che, prima di innamorarsi della bella e talentuosa Blake Lively, lasciò Alanis Morrisette per stare con la protagonista di Lucy.