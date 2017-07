116 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo Vanessa Incontrada criticata ai Wind Music Awards arriva il turno delle polemiche su Alessia Marcuzzi al Wind Summer Festival 2017: contesti simili, esposizione massima e pubblico pronto a giudicare da casa. Stavolta, però, la reazione è stata assolutamente estrema: c’è chi ha fatto a pezzi la conduttrice e chi invece ha adorato proprio quello che tutti stavano criticando.

Il look di Alessia Marcuzzi al Wind Summer Festival 2017 divide le folle

Come ogni personaggio pubblico che si rispetti, la presentatrice – ex attrice in Tequila e Bonetti, Così fan tutte e Carabinieri – è stata sottoposta al giudizio estetico degli spettatori italiani a causa dell’outfit scelto per la conduzione del festival musicale.

Niente vestiti lunghi e scollati delle grandi occasioni, ma jeans a vita alta, canotta bianca, giacchetta/kimono per coprire le spalle e capelli legati. Quali sono stati i commenti più frequenti sul web?

“Se devo essere sincera, mi sembra che sia con un pigiama e sopra una camicia da notte“, scrivono su Facebook commentando una delle foto di Alessia Marcuzzi al Wind Summer Festival; “Sembra appena scappata di casa“, “Bruttissima, quella vestaglia è inguardabile“, e così via.

Esattamente all’opposto di questi commenti, invece, si trova una vera e propria schiera di fan che adorano la semplicità di questo outfit, anzi, lo trovano proprio indice di classe e bellezza: “Ricordatevi sempre; la Semplicità fa una Grande Donna così vale anche per l’uomo!!! L’ Eleganza è questa la Semplicità!” le scrivono sul suo profilo ufficiale Instagram. Addirittura ci sono centinaia di ragazze che la pregano di rivelare la marca del kimono: “Ale ma quanto mi piace il look di stasera, sei una Barbie! Dove possiamo comprare questo meraviglioso kimono?“.

Insomma, stesso look, due reazioni completamente diverse. I motivi possono essere molteplici: simpatia personale nei confronti della presentatrice, conoscenza dei trend modaioli del momento (le giacche/kimono sono un vero e proprio must della collezione primavera-estate 2017) e apprezzamento della ‘semplicità’ acqua e sapone di una donna dello spettacolo.

Alessia Marcuzzi rifatta? Quel dettaglio che non molti ricordano

La Marcuzzi si è sempre distinta per il suo modo di fare genuino, solare e spesso semplice, diretto e pulito. Questo è uno dei motivi per cui i suoi fan la idolatrano. In molti però si chiedono se abbia mai fatto ricorso alla chirurgia estetica, soprattutto per gli zigomi e il naso.

La presentatrice non ha mai confermato questi ritocchini, ma molto tempo fa ha confermato di aver fatto un altro intervento: mastoplastica riduttiva per ridurre, appunto, la sua quinta abbondante e naturale. Motivo? Su un fisico esile come il suo avrebbe causato problemi di postura e di salute!