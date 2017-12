135 CONDIVISI Condividi Tweet

Lo ammettiamo: all’anteprima di Napoli velata non abbiamo riconosciuto subito Arisa con i capelli lunghi! Cappello a tesa larga, cappottino e chioma fluente, l’abbiamo vista girare tra la folla con un sorrisetto timido e solo dopo qualche istante ci siamo resi conto che si trattava proprio della cantante. La sua performance improvvisata con Peppe Barra, naturalmente, ha dissipato ogni dubbio:

Arisa con i capelli lunghi: il cambio di look approvato all’unanimità

Il suo taglio sbarazzino e corto è sempre stato una sorta di marchio di fabbrica, ma da quando sono cominciate a comparire le foto con il suo nuovo look, i suoi fan hanno apprezzato non poco la scelta di passare ad una lunghezza più corposa. Ecco un prima e dopo che rende perfettamente giustizia al nuovo aspetto della cantante:

Complice anche il suo sguardo da femme fatale, Arisa con i capelli lunghi sembra una donna in piena fase di cambiamento e rinascita: alcuni – come il settimanale Style24 – l’hanno imputato anche a motivi amorosi. Di recente, infatti, la cantante di ‘Sincerità’ ha troncato una storia durata sei anni con Giuseppe Anastasi, il suo fidanzato storico nonché manager.

I due, tuttavia, sarebbero rimasti in buoni rapporti a detta della diretta interessata, che sui social continua a pubblicare pezzi della sua vita, riflessioni e, in vista di questo nuovo look, molti affascinanti autoscatti: “A chi si guarda nello specchio e da tempo non si vede più, a chi non ha uno specchio e comunque non per questo non c’è la fa più“, scrive su Instagram poco prima della nuova capigliatura, citando Loredana Bertè.

Arisa sempre più amata dai suoi fan

E se non bastasse il suo nuovo charme ad incantare i suoi fan, la bellissima colonna sonora di Napoli Velata di Opzetek, in cui la cantante si cimenta con il napoletano, pare la sia ulteriormente consacrando tra i beniamini della musica italiana.