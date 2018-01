266 CONDIVISI Condividi Tweet

La sua versione di ‘Vasame’ per Ferzan Ozpetek è tra validi motivi per andare a vedere Napoli Velata, il suo prossimo disco è ancora tutto da scrivere e le sue foto trasudano sorrisi e dolcezza: eppure sui social si leggono messaggi e status in cui Arisa risponde alle critiche che qualche ‘detrattore’ ha deciso di farle.

Arisa risponde alle critiche sul suo look: “Sono una ragazza che come tutte vuole trovare l’amore e piacersi”

Questo 2018 è partito con le migliori premesse ma – dato che ‘da un grande potere derivano grandi responsabilità’, come Spiderman – anche una semplice chioma differente può esporre un personaggio pubblico o un artista a dover mettere in discussione la sua immagine e identità. I capelli lunghi della cantante di ‘Felicità’ non hanno fatto eccezione: in mezzo a boati di consensi e approvazione, sono spuntati alcuni giudizi taglienti. In particolare, l’hanno accusata di “essersi omologata ai canoni di bellezza standard, perdendo la sua unicità”:

Ma ecco come, prontamente, Arisa risponde alle critiche di chi ha visto in queste sue extensions una perdita di originalità o caratterizzazione: «Mi sento di dirvi che le cose devono cambiare se non ti senti a tuo agio con la tua femminilità», scrive sul suo profilo Instagram, da sempre animato da scatti, selfie e suoi pensieri «Io volevo i capelli lunghi da quando ero piccina, adesso ho trovato il coraggio. Io sono una ragazza come tutte le altre che vuole l’amore, sentirsi bella, piacere e piacersi. Poi canto… e la mia voce è sempre uguale, innamorata di voi che l’ascoltate»

L’instancabile ricerca della felicità della cantante originaria di Genova e cresciuta in Basilicata: “Un esercizio costante”

In fondo, chiosa in un altro post, «Cosa c’è di male a sentirsi felici? La felicità è un esercizio costante, tutti i giorni voglio amarmi di più». E non possiamo che essere d’accordo con lei.

