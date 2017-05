16 CONDIVISI Condividi Tweet

Il cambiamento di Mia Cellini ricorda un po’ il film “Amore a prima svista”, quello in cui Jack Black viene ipnotizzato e riesce a vedere la sensazionale bellezza interiore del personaggio di Gwyneth Paltrow, che per tutti gli altri è solo una ragazza un po’ sovrappeso. Nonché anche il recente colpo d’occhio dei naufraghi dell’Isola allo specchio, alcuni dei quali si sono ritrovati davanti una nuova persona.

75 kg in meno: ecco com’è avvenuto il clamoroso cambiamento di Mia Cellini

L’ex concorrente del GF è ricomparsa di recente in TV con Paolo Bonolis, ed ha sconvolto tutti con i suoi 75 kg in meno. Conosciuta sui social come ‘Gnappetta’, la Cellini non si è fermata solo ad una dieta ferrea. Dopo la drastica variazione di peso, ha dovuto pensare anche alle conseguenze delle sue azioni sul suo corpo.

L’ultimo articolo di Diva e Donna sul cambiamento di Mia Cellini contiene, infatti, un’intervista in cui ‘Gnappetta’ parla proprio degli interventi chirurgici a cui si è dovuta necessariamente sottoporre per riequilibrare il suo fisico dopo la perdita di così tanti chili. Parliamo, nello specifico, di riduzione della taglia del decoltè, addomino-plastica e asportazione della pelle in eccesso sotto alle braccia.

L’ex gieffina svela cos’è successo dopo aver perso 75 kg

“Sono tutti interventi necessari dopo aver perso così tanto peso – commenta l’ex gieffina – Me li ha passati l’Asl. Io ero obesa già dall’asilo, è genetica, siamo tutti un po’ cicciotelli in famiglia.”

Di certo per aver compiuto un passo così grande deve aver avuto una motivazione forte. Ecco cos’ha commentato a tal proposito: “Per perdere tanti chili ti deve scattare un clic nella testa. Solo così ce la puoi fare. Io avevo una forte motivazione: la perdita di mio padre nel 2010 e la necessità di voler stare meglio, in salute.”

Il cambiamento di Mia Cellini: ecco quanto ci ha messo a dimagrire

“Ci ho impiegato un anno e mezzo. Non bisogna essere a tutti i costi magre per essere seducenti. Io adesso mi sento bene così. Se riprendo due o tre chili per me non è un problema.”