25 CONDIVISI Condividi Tweet

Durante la stessa emozionante cerimonia che ci ha regalato il video in cui Celine Dion canta My Heart Will Go On dopo 20 anni dall’uscita di Titanic, abbiamo potuto anche vedere con i nostri occhi com’è la mitica Cher oggi.

Cher oggi: com’è cambiata la diva dai tempi di ‘Stregata dalla Luna’

La diva, che ha compiuto 71 anni lo scorso 20 maggio, non ha mai smesso di essere un icona della dance-pop internazionale, e in occasione dei Billboard Music Awards è voluta tornare sul palco e far ballare il pubblico con la sua indimenticabile hit, Believe:

Conosciuta all’anagrafe come Cherilyn Sarkisian LaPierre, è considerata una delle attrici più importanti del cinema dopo le sorelle Hepburn. Per la sua interpretazione in Stregata dalla Luna ha vinto un Premio Oscar e un Golden Globe nell’88. Eppure, quando le domandavamo in che campo artistico si identificava maggiormente rispondeva: “Cantanti, non consideratemi una cantante. E attori, non consideratemi un’attrice“. In effetti molti hanno preferito definirla una stilista, un’icona di moda.

Uscita sempre a testa alta da critiche, momenti di crisi (come la fine del suo matrimonio prima con Sonny Bono e poi con Gregg Allman) e lunghi periodi di silenzio, Cher oggi si è dimostrata più che pronta a calcare di nuovo i palcoscenici internazionali.

Gli audaci outfit che la diva ha sfoggiato durante la cerimonia

Il look effetto nude con cui si è presentata ai Billboard Awards quando ha cantato ‘Believe’ è molto audace: le scopre gambe, fianchi, bacino e addome, e sembra gridare al mondo qualcosa come ‘Guardate, ho 71 anni e posso ancora permettermelo!”.

La sua energia e le coreografie del ballerini hanno trascinato la platea, che per un attimo è stata catapultata indietro di quasi 20 anni. Durante i Billboard Awards la diva ha anche ritirano il premio “Icona”, sfoggiando un altro bellissimo outfit: