Una meravigliosa Dakota Johnson in Valentino ha calcato il red carpet della premiere di Cinquanta Sumature di Nero, a Los Angeles. Il sequel di Cinquanta sfumature di grigio e adattamento cinematografico della celebre trilogia erotica della scrittrice inglese E. L. James è attesissimo nelle sale di tutto il mondo e gli occhi nel corso della premiere sono stati tutti per la coppia di innamorati, perlomeno sul set, composta da Jamie Dornan e Dakota.

La protagonista, Anastasia Steele, ha indossato un nude look dalle fattezze decisamente sexy; un lungo firmato Valentino in raso di seta color cipria con una profondissima scollatura. A reggere il decolletè della star due bretelline che si incrociavano sulla schiena, mentre ad assicurare che non avvenisse un incidente sexy, un bel pò di adesivo sul seno.

Dakota Johnson in Valentino sbaraglia la concorrenza sul red carpet

Dakota Johnson in Valentino ha esibito il suo fisico mozzafiato, rubando gli obiettivi anche alle colleghe più sexy; alla premiere la rivale in amore Bella Heathcote, che interpreta l’ex fidanzata di Christian diventata stalker Leila, ma anche Kim Basinger e Rita Ora in un meraviglioso abito asimmetirico con rouches.