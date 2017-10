113 CONDIVISI Condividi Tweet

Cosa ci fa Elisabetta Canalis struccata, sfatta e in auto con Costantino Della Gherardesca? I due stanno ‘tramando’ qualcosa insieme, a giudicare dai video spuntati sul profilo Instagram della bella modella che, qualche anno fa, ha persino debuttato nel cinema internazionale:

Elisabetta Canalis struccata fa impazzire il web (che però la critica per le sue scelte culinarie)

In t-shit e shorts, la neo-mamma di Skyler Eva appare in versione inedita: sembra reduce da qualche avventura, qualche viaggio che l’ha tenuta lontana dalle comodità della vita di città. Sul suo viso, infatti, si leggono solo le tracce di un velato make up, e i suoi capelli sono arruffati: un bel ‘rischio’ quello di esporsi così, in una società basata sull’immagine, no?

On the road ( datemi @niky_epi ) Neeeeekiiiiiii. Sopravviveremo? Part 1 @costantinodellagherardesca Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 2 Ott 2017 alle ore 08:29 PDT

Eppure, com’era facile aspettarsi, Elisabetta Canalis struccata è comunque strepitosa: bellissima nella sua semplicità, quasi tenera con la capigliatura scompigliata, persino il suo collega e amico Costantino della Gerardesca le dice che ‘sembra più giovane’!

Lei, però, con la sua solita dose di ironia, dice di sentirsi ‘un cess0 a pedali’. Subito dopo, nei video successivi, il presentatore le chiede se ha fame e di cosa avrebbe voglia in quel momento. Lei, a quel punto, si lascia andare e fantastica su un ‘bel giapponese’, elencando nomi di pietanze nipponiche con lo sguardo sognante. “Con tutte le cose buone che ci sono in Italia“, gli rimproverano i fan nei commenti.

Gli indizi sulla nuova avventura della showgirl

Insomma, questi due insieme non ce la contano giusta: che la Canalis si stia preparando ad un’edizione speciale di Pechino Express? O la Mediaset ha in cantiere un altro reality in stile survivor? Di certo i due divi dello spettacolo italiano si trovano lontano da casa, perché dopo aver fantasticato sul cibo, l’ex velina confessa: Mi mancano le cose più importanti della mia vita”, ovvero sua figlia e suo marito Brian Perri.