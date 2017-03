1 CONDIVISI Condividi Tweet

L’attrice cuneese Flavia Monteleone è stata l’unica italiana a solcare il red carpet degli Oscar 2017. Sodale e vera e propria Musa ispiratrice di Luciano Silighini Garagnani, la giovane 22enne è stata ricoperta dai flash dei fotografi al più ambito evento dell’anno indossando un raffinatissimo abito in pura seta rosa adornato da una lunga composizione floreale, un’opera di pura eleganza e personalizzazione creato dalla stilista Silvia Visca.

Luciano Silighini Garagnani, regista del pluripremiato cortometraggio Seline e di 7 days, 7 girls, film d’apertura al festival di Berlino 2017, è attualmente impegnato nei sequel di Avatar, con Il Cristo di Gamala: la vera storia dell’uomo chiamato Gesù e Friends forever che verrà presentato a Cannes.

Flavia Monteleone l’unica attrice italiana agli Oscar

Monento da vera protagonista per la nostra Flavia Monteleone che in questo periodo è stata ospite di molti eventi esclusivi al fianco di star del calibro di Natalie Portman, Lily-Rose Depp e la diva italiana Monica Bellucci sposa di guerra nel film On the Milky Road di Emir Kusturica.

“Sono orgogliosa e fiera di questo traguardo.” Ha scritto sulla sua pagina social l’attrice, “Io sogno. L’ho sempre fatto. E non smetterò mai di farlo. Amo l’America… mi ha dato così tanto e mi sta aprendo opportunità assolutamente incredibili.. ma per questa serata così importante ho deciso di portare la mia, nostra, Italia che tanto amo e che vale tanto tanto tanto. Per farlo? Beh ho deciso di portare, sul magico redcarpet di questa sera, il nostro artigianato, la nostra ineguagliabile moda, il nostro made in Italy.. che per me e per chi la conosce porta il nome di una grande stilista: Silvia Visca.”

A Los Angeles l’attrice ha tenuto importanti provini e presto la vedremo impegnata oltreoceano in nuove pellicole made in Usa, attualmente possiamo anticipare che interpreterà il ruolo di una suora vissuta alcuni secoli fa, inoltre ci sono altri due progetti dove la nostra Monteleone reciterà al fianco di due attori internazionali.