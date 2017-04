51 CONDIVISI Condividi Tweet

Mercoledì 12 aprile sarà ospite di Made In Sud, inseme al cast di comici (tra cui i mitici Ditelo Voi e gli Arteteca, entrambi protagonisti anche del grande schermo durante l’ultimo anno) e naturalmente al suo compagno Gigi d’Alessio: nel frattempo, su Instagram è spuntata una foto di Anna Tatangelo che ha fatto prima preoccupare i fan, e poi arrabbiare.

Da tempo, ormai, i suoi seguaci mostrano apprensione per la salute della diva, che nei suoi scatti social mostra sempre un vitino da vespa e un fisico costantemente in allenamento: “mi prometti che mangi di più?”, le scrivono, “sei bella ma troppo magra!”

Ecco qual è la foto di Anna Tatangelo che ha fatto interrogare i fan

Tuttavia, c’è una foto di Anna Tatangelo in particolare che ha scatenato una vera e propria polemica:

Come si vede dall’immagine, si tratta di un pranzo domenicale in famiglia con tanto di lasagna casereccia: la didascalia e gli hashtag lascerebbero intendere che la cantante si sia ‘data da fare’ a tavola (Buona domenica #family #Sora #pranzoleggero #lasagna #ariapulita #passeggiate #gratasempre), ma il vassoio praticamente immacolato e le bucce di mela davanti a lei hanno suggerito ai fan che in realtà la Tatangelo si sia limitata ad un pasto leggerissimo e ipocalorico, ‘fingendo’ solo di aver mangiato tutto quel ben di dio.

Il motivo per cui la cantante avrebbe potuto voler mentire probabilmente va identificato proprio in questa enorme preoccupazione che i suoi seguaci hanno nei confronti della sua magrezza e della sua attitudine al cibo: se fosse vero che, durante un lauto pasto domenicale, Anna avesse rinunciato ad un buon piatto di lasagna per mangiare solo un po’ di frutta fresce, forse si tratterebbe davvero di un sacrificio eccessivo.

La seconda ipotesi dietro lo scatto della cantante di Sora che l’ha fatta accusare di menzogna

Ma la verità dietro dei semplici e spontanei scatti sui social spesso è molto più semplice: forse quella teglia era da conservare, e la mela era semplicemente la fine del pasto!