Ilary Blasi uguale a Belen? Cos’hanno in comune la bella biondina romana, che a 6 anni ha recitato nel film cult con Renato Pozzetto ‘Da grande’, e l’esuberante argentina che i Neri Parenti hanno voluto nel loro film “Natale in Sudafrica”?

La foto che mette a paragone le due conduttrici

A prima vista sembrerebbe niente, eppure c’è chi le ha messe vicino e ci ha trovato un bel po’ di somiglianza, soprattutto grazie ad un trucchetto fotografico. Per chi ha visto la puntata de Le Iene del 2 maggio sa benissimo di che stiamo parlando.

In uno dei tanti ‘punzecchiamenti’ vari tra la conduttrice e Teo Mammuccari, infatti, quest’ultimo ha chiesto alla collega di mettersi in posa in un certo modo, prendendola in giro e canzonandola: “Sorridi, stai rilassata, piangi… mettiti là: a bordo piscina. Foto, sfondo, ritocchino… ammazza sembri n’altra!”.

Ed ecco che, davanti alle telecamere di Italia Uno, viene fuori una foto di Ilary Blasi uguale a Belen:

Il commento di Mammuccari all’accostamento tra le due: “Questo è il filtro Lourdes”

Uno scherzo, naturalmente, che culmina con il commento di Mammuccari, che guarda alla foto finale e dice: “Sai come si chiama questo? Filtro Lourdes”. Inutile dire che la conduttrice è scoppiata a ridere, e sul web i fan l’hanno rassicurata: la moglie di Totti, infatti, non ha mai avuto niente da invidiare a Belen, e sul suo profilo Instagram e Facebook non ci sono altro che complimenti e apprezzamenti sul suo fascino.

E voi da che parte state? Ilary Blasi con la sedia o Belen in piscina?