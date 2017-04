5 CONDIVISI Condividi Tweet

Con il suo compagno, l’attore Bradley Cooper, forma probabilmente una delle coppie più belle dello star system e di Hollywood, al punto che i loro fan hanno coniato un nuovo nomignolo per loro due, “Bradrina”, proprio come è successo con Pitt e la Jolie: ad un mese dalla nascita della loro figlia, vengono fuori anche le prime immagini di Irina Shayk dopo il parto. Lasciamo a voi i commenti…

Com’è la modella Irina Shayk dopo il parto?

La sua bellezza aveva incantanto anche Cristiano Ronaldo, oltre che tutte le passerelle internazionali e i brand internazionali (la ricordate nello spot di Intimissimi?). Adesso però, da un paio di anni a questa parte, al suo fianco c’è il bel protagonista di Una Notte Da Leoni e Limitless: i due hanno avuto da poco una figlia, Lea de Seine Cooper Shayk, e solo lo scorso dicembre si è cominciato a parlare di matrimonio ed anello.

Il periodo della gravidanza ha coinciso con una certa assenza dai flash e dalle apparizioni pubbliche (a parte qualche eccezione e qualche piccolo scatto rubato che trovate a fine paragrafo) in cui la modella russa non si era fatta vedere troppo in giro, tantomeno in abiti succinti.

Ecco come appare la modella dopo appena un mese dal parto

Ad un mese dalla nascita, però, compare una bella foto di Irina Shayk dopo il parto. E tutti subito a chiedersi: ma è umana? Giudicate voi stessi, e vedete se, come qualcuno degli utenti nei commenti, riesce a cogliere “le smagliature della gravidanza sul suo corpo”, perché noi proprio non ci riusciamo!